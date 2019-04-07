六輕氣爆「兩度爆炸還在燒」　消防局估8日凌晨才能撲滅

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地方中心／雲林報導

台塑雲林麥寮六輕台化芳香烴三廠今（7）日下午發生大爆炸，強大威力嚇壞當地民眾。雲林縣消防局林文山表示，火勢已於下午4時7分受到控制，未傳出人員傷亡。由於火勢已延燒7小時仍未撲滅，消防局預計要等到管線中的殘留氣體燃燒完後，到了8日凌晨才能撲滅。

▲六輕爆炸濃煙直竄。（圖／翻攝麥寮鄉長蔡長昆臉書）

六輕工業區今天下午2時許突然發出轟然巨響，火舌與濃煙高竄嚇壞民眾。經初步調查，爆炸地點是台化芳香烴三廠，應該是LPG液化石油氣管線破裂，才會導致意外發生。許多目擊民眾聽聞爆炸聲嚇傻，紛紛表示「連玻璃都被震破」，所幸到目前為止，並沒有傳出人員傷亡。

▲爆炸威力強大。（圖／雲林消防局提供）

目前工廠的火勢已經獲得控制，在未查明真正的肇事原因之前，工廠將全面停工。雲林消防局長林文山表示，現場火勢仍未撲滅，已延燒7個多小時，需要等到液化石油氣管線中的殘留液體全部燃燒完畢後，預計到了8日凌晨才能撲滅。據了解，消防隊員仍在現場灑水警戒。

台塑麥寮六輕廠瓦斯氣爆威力大，麥寮鄉長蔡長昆、鄉代主席韓青山、縣議員廖郁賢都在第一時間趕往現場，並同時啟動防災逃生機制，緊急撤離鄰近的海豐、三盛、後安、中興及許厝等村民眾，以確保居民安全。

▲雲林六輕爆炸，火光濃煙數公里外皆可見。（合成圖／翻攝自麥寮鄉長蔡長昆臉書）

雲林縣縣長張麗善也在六輕廠爆炸後，祭出7項指示，表示要成立事故調查小組，並在3天內公佈事發真相，必須調查因爆炸而竄出的濃煙對人體有無傷害、要求六輕進行管線總體檢，並提出具體管線汰換等相關工程、即刻開始監控空污指數，確保雲林居民呼吸健康。氣象專家則提醒，六輕爆炸後會產生許多濃煙廢氣，民眾可能要留意空氣品質是否惡化。