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社會 社會焦點 保障人權

海路慘虧改走陸路！狡猾嫌犯不敵海巡鷹眼　「1億元」私菸全查獲

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地方中心／宜蘭報導

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊等單位長期監控北部私梟集團，近期接獲可靠情資，集團從菲律賓走私中國福建產製的自創品牌香菸來台，分裝在沒有櫃號的幽靈櫃，伺機出貨。專案小組獲報後持搜索票前往基隆碧砂遊艇碼頭查緝，竟查獲8只裝有3532箱的未稅私菸，經清點後共計176萬6千餘包，市價約1億元。

▲海巡署查獲私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署宜蘭查緝隊等單位，6日清晨查獲私菸共3532箱，市價約1億元。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲集團走私私菸後，遂會同彰化、桃園、臺北、基隆、台南查緝隊、第一、七海巡隊、第一、二、八岸巡隊、保三警察總隊第一大隊、彰化縣刑警大隊偵四隊、基隆市警察局刑警大隊科偵隊、新北市警察局永和分局及基隆市、桃園市、彰化縣政府菸酒管理科等單位組成專案小組全力追查。

▲海巡署查獲私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署宜蘭查緝隊等單位，6日清晨查獲私菸共3532箱，市價約1億元。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡署指出，經歷了數月的追查，並運用關務署所提供可疑情資船舶分析出私梟集團，因近期走私私菸案件屢於海上被查獲，不堪長期虧損，故有轉以貨櫃挾藏方式一次大量走私入境。

小組成員5日晚間發現有車輛異常出入基隆七堵區的貨運公司，便發車前往跟監，並通報第二巡防區調派人員待命支援，成員於跟監車輛期間，發現拖板車相當狡猾，車速忽快忽慢來回碧砂漁港多次，疑似在觀察是否遭到跟監，而專案小組為免曝光，也拉長車距並以多車轉換的方式，最終在6日凌晨6時許查獲此案。

▲海巡署查獲私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署宜蘭查緝隊等單位，6日清晨查獲私菸共3532箱，市價約1億元。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡署表示，當時專案小組成員發現車輛及板車全部集結於碧砂遊艇碼頭停靠，便持搜索票前往要求開櫃搜索，沒想到竟赫見貨櫃滿在著未稅私菸，詢後共計查扣市價約1億元的都寶等牌私菸計3532箱，以及魏姓犯嫌等2人，全案將依違反「菸酒管理法」移送法辦。

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