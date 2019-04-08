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嚇破膽！男女友人夜登象山看夜景　遭陌生男子持刀搶7百

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▲▼登象山觀夜景的男女友人遭搶，警方替兩人製作完筆錄後離開派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲登象山觀夜景的男女友人遭搶，警方替2人製作完筆錄後離開派出所。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市信義區知名景點象山步道，7日晚間9時許，驚傳有男子持刀搶劫。據了解，一名20歲的華姓男子帶著20歲陳姓女友人晚間上山看夜景時，遭一名年約50歲的男子持刀恐嚇取財，歹徒從華男身上搜出400元，而從陳女身上拿走300元後逃逸，2人遭搶後沿著步道下山報警，警方接獲報案後，目前正成立專案小組循線搜索中。

根據報案人指稱，7日晚間9時許，2人爬上象山步道，在往「永春亭」的步道上，一名年約50幾歲，身穿連帽風衣、戴著口罩在一旁佯裝運動的白髮男子突然上前，用左手抓著華男的右手，另一手放在背後，並告知兩人他有帶刀，要兩人別回頭看，並威脅兩人交出身上的現金。

華男因為心生畏懼，便交出身上僅有的400元現金，歹徒得逞後，進而轉向一旁的陳姓女友人要錢，陳女也交出皮包內的300元現金給歹徒後，2人便嚇得跑下山報警，而歹徒洗劫2人後，朝著不同方向離去。

警方獲報趕抵現場，發現2人早已嚇得臉色蒼白，趕緊通知雙方家屬到場，協助處理後續事宜。一名廖姓網友10時許登上象山運動，剛好看到2人遭搶，將整件事拍照，並貼在臉書社團「信義區兩三事」上，提醒附近民眾有人在治安良好的象山上遭搶劫一事，才讓整件事情曝光。

警方事後將2名被害者帶回派出所製作筆錄，2人向警方表示，歹徒搶劫過程中，一隻手放在背後，並無亮刀威脅，但事後歹徒要離開時，有看到他手上拿著一把疑似水果刀的利器。

警方目前依照被害者證詞，立即成立專案小組調查，並調閱象山周邊出入口的監視器影像，要揪出搶劫的犯嫌，將他逮捕歸案。警方表示，依照被害者描述的內容，歹徒的行為已經觸犯刑法強盜及恐嚇取財等罪名，抓到嫌犯後必將嚴逞不貸。

▲▼台北市信義區象山步道情侶搶案。（圖／記者趙永博攝）

▲▼被害女子家屬開車載她從案發現場至派出所製作筆錄，員警則在登山口戒護。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市信義區象山步道情侶搶案。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市信義區象山步道情侶搶案。（圖／記者趙永博攝）

▲▼鑑識人員在事發地點「永春亭」周邊進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市信義區象山步道情侶搶案。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市信義區象山步道情侶搶案。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市信義區象山步道情侶搶案。（圖／記者趙永博攝）

▲2人遭搶地點就在信義區的知名景點象山步道。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市信義區象山步道情侶搶案。（圖／記者趙永博攝）

▲遭搶華姓男子由父親陪同由象山步道口至派出所製作筆錄。（圖／記者趙永博攝）

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