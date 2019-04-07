「Young善」印記！　600青年體驗靜思精舍農禪生活

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「這棉被要這樣裝，裝好要這樣摺！這薑黃要這樣整理！這石子要這樣撿！這用品要這樣裝修！這農作要這樣耕作」！

清明連續假期的最後兩天，位於花蓮的靜思精舍充滿著青春洋溢的熱鬧氣氛，有高達620位年輕人，響應「慈濟53、青年young善」活動，利用清明假期回到靜思精舍朝山及體驗農禪生活。



這多達620位年輕人體驗不一樣的農禪生活，在有次序的分組編排後，7日早晨八點起，寧靜的靜思精舍就出現一隊隊年輕人身影，從「精舍小農」、「環保無雙」、「環保實踐在哪裡？」、「『拾』石在在」、「巧手回春」等，站站都能讓年輕人體驗「做中學、學中覺」的實作經驗，也因為農禪體驗內容多元且極具生活化，讓許多都會年輕人感受到不一樣的純樸生活，更因為親自體驗的感受，也看到這群年輕人對體驗農禪生活的用心、專注與投入。

請繼續往下閱讀...

▼這群年輕人忍受高溫太陽，從接觸泥土作物中，體驗農禪生活「與大地共生息」的務實。

4月7日在花蓮靜思精舍啟動的年輕人農禪體驗，其中「精舍小農」體驗站包括薑黃整理、靜心除草，讓這群平均年齡不到25歲的年輕人，可以忍受高溫太陽及接觸泥土作物中，體驗農禪生活「與大地共生息」的務實。

另一站的「拾石」在在，則是訓練年輕人能專注與親力親為，明明看似平坦或無雜質的草地或農地，就是隱藏著混雜其中的石子，要投入用心，體驗人親土親，才能還耕地或草地純淨的面貌，讓自己在撿拾石子中，實實在在的投入，只有專心與用心，即能達「淨石也淨心」的境界。

「精舍豆腐店」中的「豆腐」並不是吃的「豆腐」，而是學習如何裝棉被、摺棉被，一群大男生，有些在家中根本未曾動手摺過棉被，剛開始難免有人會亂成一團，但經過精舍師父一一教導，一套套像豆腐乾的棉被，一床床示現在前，原來只要用對方式與用心，讓年輕人體驗「難摺能摺」的道理。

▼「這棉被要這樣裝，裝好要這樣摺！」裝被套、摺棉被對某些常做家事的人來說輕而易舉，但對一些大男生而言可說是苦差事，靜思精舍農禪體驗「難摺能摺」也能摺出整齊棉被。

▼女生也能拿取工具修理傢俱，在「巧手回春」的體驗中，精舍師父一對一教學如何使用工具自己修補傢俱，「這體驗難得、這經驗用得」。

女生也能拿取工具修理傢俱，在「巧手回春」的體驗中，精舍師父一對一教學如何使用工具自己修補傢俱，「這體驗難得、這經驗用得」。

朝山，從每一個腳步、每一次跪拜中，自省、縮小自己，以一念清淨，回歸真如本性。農禪，付出、服務體驗生命的本質與目標。600青年「用心朝山去我執；體驗農禪見本質」，2019年有620位青年的清明假期，他（她）們為自己留下「young善」青春印記！

▼這群平均年齡不到25歲的年輕人，接觸泥土作物中，體驗「與大地共生息」的農禪生活。