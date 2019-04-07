日產前老董高恩4度被逮　愛妻急飛巴黎求助法國政府

▲據傳，高恩的妻子卡洛已經前往法國求助政府。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合外電報導

日產汽車（NISSAN）前老董高恩（Carlos Ghosn）2018年底因違反《金融交易法》與背信等罪遭逮，直道3月才終於在第三度提出保釋申請後，順利交保。沒想到時隔不到一月，東京檢方4日以特別背信罪第四度逮捕高恩，實屬罕見。英國媒體報導，對於日本檢方持續出招，高恩的妻子卡洛（Carole）已經在5日離開日本，決定請求法國政府的協助。

綜合外媒報導，卡洛5日深夜搭機離開日本前往巴黎，她在登機前接受英國媒體《金融時報》的訪問時表示，「我認為法國政府應該要給予他（高恩）更多協助，他並沒有得當足夠的幫助。身為法國公民，要求協助是應有的權利。」

現年65歲的高恩4日上午遭到檢方以特別背信罪再逮捕。東京地檢特搜部表示，高恩自2015年至2018年間，長期挪用日產支付給由高恩位在阿曼的友人所經營的銷售代理商的公款，並透過該代理商員工的個人帳戶將部分資金匯到黎巴嫩的某虛擬公司，不法所得疑似流入由高恩兒子在美國經營的投資公司。檢方4日凌晨前往高恩位於東京的住家並要求接受審訊，隨後便以背信罪當場將其逮捕。

根據《日本放送協會》報導，卡洛表示，東京地檢特搜部抵達家中時，她與丈夫嚇得不顧只穿著睡衣就從床上跳起來，而檢方竟然帶了近20人進屋搜索，包含卡洛的個人手機與護照皆被沒收，還一直要求兩人在「不知道是什麼」的日文文件上簽名。此外，她認為，必須要先連絡律師翻譯該文件才能簽名時，竟被檢方當場拒絕。卡洛怒批，檢方根本把他們兩人當成是持有炸彈的恐怖份子。