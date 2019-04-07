祕錄再曝光！日媒爆：張榮發曾牽線兩岸領導人會談　遭李登輝拒絕

▲前總統李登輝。（圖／記者季相儒攝，資料照）

國際中心／綜合報導

日本《產經新聞》持續連載「李登輝祕錄」，7日刊出的主題為「『台灣海峽領導會談』提案遭踢開」，內容指，長榮集團創辦人張榮發1994年曾有意促成兩岸領導人會談，不過卻被前總統李登輝否決。

該報導指出，1994年，兩岸曾一度計畫要合資成立航空公司，甚至私下展開計畫，時任新加坡總理吳作棟甚至帶著具體計畫前往中國討論，和時任中國國家主席江澤民會談，然而計畫被江澤民反對，江澤民也沒有說明原因。

根據新加坡已故總理李光耀2000年出版的回憶錄指出，江澤民因兩個理由拒絕，第一，1994年5月《週刊朝日》刊載一篇報導指，李登輝與日本作家司馬遼太郎對談，談到《舊約聖經》出埃及記、摩西帶領子民出埃及的故事。

李光耀對此認為，李登輝自喻為摩西，也讓「台灣是中國不可分割領土」的中國而言，視李登輝為「非公開獨立派」，對談在中國引發反彈。

第二，1994年10月廣島亞運會，亞州奧林匹克理事會（OCA）以參加國、區域的一員為由，發函邀請李登輝參加開幕式，後來因中國強烈反對而醞釀抵制，OCA在9月改口「不邀請政治人物」，排除李登輝。李光耀在回憶錄中認為，上述兩件事情，讓江澤民更不信任李登輝。

當時打造台灣運輸業、當代龍頭的長榮集團董事長張榮發，於1994年拜訪前總統府資政曾永賢，提出了可透過航行在台灣海峽上的船，舉行兩岸領導人會談的構想。

內容指出，張榮發透過私人人脈向江澤民提案，這項提案還獲得江澤民私下的允諾；不過李登輝後來聽取曾永賢報告會談構想時，毫不考慮拒絕，理由是：「那是生意人的想法，張榮發有與中國生意往來的理由。」李登輝甚至對張榮發反感，因此未實現構想。

1995年1月30日，江澤民以中共總書記的立場，發表了堅守一中原則的對台8項主張，邀請李登輝訪問中國。當時台灣方面回應，只有當中國宣布放棄對台動武，才有總統首次訪問中國的可能，雙方的意見相左。