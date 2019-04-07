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熱飆33度「周三晚鋒面帶明顯降雨降溫」　北中連下3天周五雨區擴南部

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▲▼台南高溫天氣配圖,台南棒球場周邊,機車騎士,夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,路人。（圖／記者季相儒攝）

▲氣象局說，今各地高溫普遍都在28度以上。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

一天比一天暖熱，周三（10日）晚變天！氣象專家吳德榮表示，周三鋒面接近，傍晚起北台灣降雨機率逐漸提高；周四（11日）、周五（12日）鋒面影響，將帶來明顯降雨及氣溫下降，周四中部以北轉局部雨，周五影響範圍擴大，南部亦有降雨機率；周六（13日）冷空氣減弱、氣溫略升，但水氣多，各地仍有降雨機率。

氣象局說，今天（7日）各地大多仍然是多雲到晴的天氣，東半部地區會有些局部短暫陣雨，其中宜蘭在下午這段期間降雨機率會比較高；另外，西半部山區午後也有零星降雨的機率。

請繼續往下閱讀...

氣象局指出，溫度方面，清晨各地舒適到稍涼，低溫約19至23度；而白天氣溫則會明顯上升，各地高溫普遍都在28度以上，尤其南部近山區及台東大武一帶有機會出現33度以上的高溫。

氣象局提醒，本周天氣大致分成兩個段落，周二前天氣穩定、暖和；周三起從北往南逐漸轉涼，各地降雨機率增高。

▼周三鋒面通過、東北風稍增強，北台灣天氣轉涼。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一（8日）、周二（9日）各地天氣穩定，僅東半部地區有零星降雨，西半部山區午後也有局部短暫陣雨的機率；西南風影響，各地舒適溫暖，高溫普遍在29度以上，大台北盆地、中南部地區氣溫更高一些，紫外線指數容易達到過量甚至危險級。

氣象局表示，周三鋒面通過、東北風稍增強，北台灣天氣稍轉涼，高溫25至28度間，但中南部和花東受影響時間較晚，溫度變化不大，仍然是舒適溫暖的天氣，台東一帶受西南風過山沉降增溫影響，有局部高溫發生的機率；降雨方面，北部、東半部及中南部山區降雨機率逐漸增高，中南部平地維持多雲到晴的天氣。

氣象局說，周四至周六東北季風及華南雲雨區東移影響，天氣較不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地雲量偏多；氣溫方面，北台灣及花蓮較涼，高溫僅22至25度間，其他地區早晚也頗有涼意。

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，下周日（14日）至下周二（16日）東北季風將逐漸減弱，但迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三鋒面接近，白天氣溫仍偏高，傍晚起北台灣降雨機率逐漸提高；周四（11日）、周五（12日）鋒面影響，將帶來明顯降雨及氣溫下降，周四中部以北轉局部雨；周五影響範圍擴大，南部亦有降雨機率，北台灣明顯轉涼。

吳德榮表示，周六（13日）冷空氣減弱、氣溫略升，但水氣多，各地仍有降雨機率；但各地受影響的程度，愈接近末期「不確定性」愈高，模式模擬將持續調整，需再觀察。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,吳德榮

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