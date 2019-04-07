8陸客賭場贏錢…「小房間被毆10小時」　逼迫簽出老千協議書

▲女子贏錢後慘遭毆打。（圖／翻攝自柬埔寨柬單網）

國際中心／綜合報導

柬埔寨施亞努市一間賭場日前疑似發生暴力事件，有8名陸客贏錢後分別被叫到小房間，遭到毆打起碼10個小時，後來又被迫簽下「承認出老千協議書」，才終於送往醫院治療。現階段，相關監視器畫面已交給警方；賭場則不願透露細節，僅承諾會積極配合調查。

有民眾4日向《柬埔寨柬單網》爆料，提及8名陸客在施亞努市一間賭場遭到毆打，逼迫這些人承認出老千，若不承認就繼續被打，「最後打得太厲害了，只有丟在醫院不管了。」

這8名陸客分別是4男與4女，並不是全都認識彼此，過程中基本上都有贏錢，有人拿了幾千塊美元，也有人贏到2萬多美元。然而，賭場工作人員隨後卻分別要求他們來到辦公室，整整打了10幾個小時。

▲民眾爆料。（圖／翻攝自柬埔寨柬單網）



8名陸客都被指責出老千，不過他們均否認此事，有些人還是在醫院碰面時才知道一同被逼迫簽下「出老千協議書」。其中一名當事人表示，他跟老婆本來是來柬埔寨考察，工作結束後才去賭場玩，兩人每次下注不多，大約一到兩百美金，最後贏了約1000美金。

這位男子補充，他的老婆在凌晨被叫到賭場辦公室，他等了一陣子都沒見到對方回來，上樓後才發現老婆被5到6人毆打，最後他也無法倖免。夫妻倆都強調根本不知道出老千是什麼，所以不想簽下協議書，老婆卻是全身傷，老公的一根手指還被打斷。

根據賭場監視器畫面顯示，有幾個片段可以看見賭客疑似與荷官（編按：負責發牌等工作）勾結。知情人士則透露，幾名賭客很常在涉事的賭場玩遊戲，每次幾乎都贏錢。

據了解，相關影片已交給警方辦案。有消息指出，被打的人確實有出老千的，但也有人是被誤會；賭場則與幾名無辜的傷者展開協商賠償。