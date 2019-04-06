「長腿熟女」夯到接海外廣告...慘被遣返！委屈PO文：我網紅耶

▲泰國網紅席丹赴馬來西亞拍廣告，慘被遣返。（圖／翻攝自臉書／สิตางศุ์ บัวทอง）

國際中心／綜合報導

泰國網紅席丹（Mader Sitang）以怪異奇葩的舞姿走紅，甚至還接到海外各地邀約，但近日傳出她前往馬來西亞從事商業活動，結果又因為沒被允許而遭到遣返回泰國，她被遣返時還在當地機場合照留紀念。之前席丹就傳出因為不照合約規定，惹怒菲律賓的合作商，被列為入境黑名單。

泰媒報導，席丹日到馬來西亞拍廣告，但因為沒有得到當地政府的允許，也沒有合法申請，最後席丹移民局擋下，遣返回泰國，她也在31日PO出在機場的照片，貼文寫道「泰國網紅我本人居然沒有工作許可，不管是表演或拍廣告都需要，結果我今天被送家了，老闆正在處理中，我會告訴大家結果」，標籤「好餓」、「好興奮」

不久後她又PO出一張照片，秀出招牌長腿，寫道，「Bye檳城，正在等待正式文件，我會再回來的」，還標籤「人生必須向前走」。席丹在泰國爆紅之後，不僅在國內活動不斷，鄰國也爭相邀約。

事實上，這已經不是第一次發生類似事件，席丹在去年年底前往菲律賓參加錄影時，就被爆出違反合約規定、私自哄抬價格等等行為，因而與菲律賓的合作廠商發生糾紛，甚至被菲律賓當局列為入境黑名單。

▼席丹近日成為幸福人妻，狂PO閃照。（圖／翻攝自臉書／สิตางศุ์ บัวทอง）