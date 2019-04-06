華聞快遞／吉林：投資5000萬元人民幣以上　送「秘書」幫做事

▲在吉林延邊投資新台幣2.29億元以上，送「秘書」幫做事。（圖／CFP）



《吉林》吉林延邊：投資5000萬元人民幣以上 送「秘書」幫做事

為全面提高投資精細化管理水平，吉林延邊對5000萬元（人民幣，下同，約新台幣2.29億元）以上重大項目實行旬報告、月匯總、季調度制度，為每個5000萬元以上項目配備項目「秘書」，建檔立卡，精準調度，進一步抓實項目入統工作，及時準確反映項目投資進度。（吉林日報）

《北京》中法經貿關係研討會 陸：在「一帶一路」框架下積極展開第三方合作

中法經貿關係研討會5日在法國巴黎舉行，中法智庫學者和經貿領域專家就中法兩國展開第三方市場合作等問題進行討論。陸商務部前副部長魏建國表示，通過和法國企業界、智庫的交流，雙方在多個問題上深化了共識，於「一帶一路」的框架下，積極地在非洲、拉美和亞洲展開第三方合作。（中新社）

《重慶》重慶結對幫扶18個深度貧困鄉鎮鄉村學校

重慶4日展開教育扶貧活動，拉開全市36所大中小學結對幫扶18所深度貧困鄉鎮鄉村學校的序幕，結對幫扶採取「2+1」模式，一所高校加上一所城區中小學校，共同結對幫扶一所深度貧困鄉鎮的鄉村學校。（重慶日報）

《北京》北京地鐵11號線冬奧支線開始招標 計劃2021年底前建成

北京地鐵11號線（冬奧支線）近日發布了三個施工合約標段的招標公告，標誌著規劃多年的地鐵11號線西段終於將迎來施工建設，招標公告顯示，11號線西段的整體項目計劃工期為917天，根據計算，該線將在2021年年底前建成。（北京晚報）

▼北京地鐵11號線冬奧支線，計劃2021年底前建成。（圖／CFP）



《內蒙》赤峰農博會達成意向成交額6.1億元

2019赤峰·中國北方農業科技成果博覽會日前在赤峰國際會展中心閉幕，本屆為期3天的農博會現場完成交易額3.1億元，意向成交額6.1億元。該會有來自北京、天津、河北、廣東等20多個省市自治區和美國、義大利、荷蘭、俄羅斯等8個國家的1112家展商參展，展示新技術、新品種、新成果4500多種。（內蒙古日報）

《河北》河北：2019省市重點項目投資超過7000億元

河北省「雙創雙服」活動領導小組辦公室日前印發《推進重點項目建設專項工作實施方案》提出，2019年在全省展開「重點項目質量年」活動，大幅提高戰略性新興產業和現代服務業占比，計劃安排省重點項目400項，市重點項目3000項左右，年計劃投資超過7000億元。（河北日報）

《內蒙》退耕還林強力推進 內蒙古森林面積達3.92億畝

內蒙古自治區林業和草原局指出，據第九次全中國森林資源清查結果顯示，全區森林面積由2013年的3.73億畝增加到3.92億畝，森林覆蓋率由21.03%提高到22.10%，退耕還林在內蒙古強力推進。（內蒙古日報）

《遼寧》2018年瀋陽實現會展交易額3025億元

2019瀋陽會展經濟發展論壇暨會展產業鏈峰會指出，2018年，瀋陽實現會展交易額3025億元；2019年，瀋陽還要進一步修改完善專項資金支持政策，降低補貼門檻，擴大補貼範圍，優化補貼流程，縮短審核時間，方便企業申領，吸引更多國家級國際性優質展會到瀋陽舉辦。（瀋陽日報）

▼2018瀋陽實現會展交易額3025億元。（圖／CFP）

