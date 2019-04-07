「牠很乖不會咬人」美容師遭寵物狠咬噴血破相「我也是父母養大的」

▲美容遭寵物攻擊，臉破相、手受傷，網友看了都心疼，以下同。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

誠實很難嗎！？一名蘇姓寵物美容師，本月6日服務客戶時詢問，寵物是否會對外人有攻擊行為，但主人疑似擔心加價，竟謊稱「牠很乖不會咬人」蘇女不疑有他，卻在洗澡過程中遭受攻擊，臉破相、手劃傷，還得去醫院縫針，她無奈在臉書「爆怨公社」PO出自己的狼狽照，網友看到都心疼，紛紛留言打氣。

蘇姓寵物美容師PO文說，「狗會咬人可不可以老實一點承認，又沒有不接只是會戴嘴套保護人員安全，怎麼連承認都這麼難？縫了好幾針，我也是我父母養大的…」無法理解主人為何不誠實告知。

網友留言說，「各行各業都有辛苦的地方 祝妳早日康復」、「這飼主還真惡質，以後不管會不會咬人都帶嘴套吧」、「通常狗狗兇都要加價，我通常都跟美容師說指甲或毛沒辦法修的話就算了！安全第一！美容師超級辛苦！」、「被狗咬的傷疤超級非常難消失…」、「飼主都說自己的毛孩子最乖了，一定是別人的問題才會這樣!!」

還有網友提出建議，「我是飼主，但我建議你，狗主人所謂的不會咬人都是說不會咬主人，所以不管什麼狗，一律戴上嘴套，並不是不合理的措施，在接案時先說明這個，不能接受的飼主就不要賺他的錢！」