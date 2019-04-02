狗在電梯亂大便被打　飼主怒「開車狠撞」清潔阿姨還偕妻圍毆

▲大陸南京一名飼主不滿清潔工打自家亂大便的狗，竟開車直接撞對方。（圖／翻攝自《梨視頻》）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸南京一名女清潔工3月26日時發現，有狗狗在工作大樓內撒尿拉屎，便用掃帚驅趕，並打了狗狗一下，此舉被飼主發現，雙方爆發爭執互罵，沒想到飼主丈夫竟駕車直接撞向對方報復，所幸事後女清潔工並無大礙。

據《梨視頻》報導，60多歲女清潔工在清掃電梯時，看到有隻小狗在電梯內大小便，便用掃帚打了狗狗，此舉被張姓女飼主看到，雙方爭執不下。沒想到張女因此打電話向茅姓老公抱怨，茅男聽聞後怨忿之下竟駕車來報復，直接朝女清潔工撞去。

▲60多歲清潔工的責罵讓飼主夫妻更加惱火，竟兩人一齊圍毆她。（圖／翻攝自《梨視頻》）



▲60多歲清潔工被打倒在地。（圖／翻攝自《梨視頻》）



所幸女清潔工見狀不對，往後跳了一下，沒有發生嚴重事故，而肇事的茅男則一臉懵的坐在車上10多秒，卻又在聽到女清潔工大聲責罵後下車與妻子一同圍毆對方。

還好事後該名受害清潔工並無大礙，而肇事夫妻兩人則被逮捕，茅男被處行政拘留15天，罰款1000元人民幣，張女則被處行政拘留12天，罰款500元人民幣。網友紛紛表示，「這是蓄意謀殺吧」、「人模狗樣」、「寵物弄髒了還撞人，該罰」、「清潔阿姨好可憐」。

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