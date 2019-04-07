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台灣麵包飄香西安！年產值14億秘訣「走得要穩」

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▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲御品軒董事長楊鴻鵬。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣烘焙品牌「御品軒」在西安可以說是家喻戶曉，還引進了西北地區第一家觀光工廠，現在一年產值就有3億元人民幣（約新台幣14億元）。董事長楊鴻鵬坦言，「求穩」是御品軒能20年屹立不倒的關鍵；既然看好大陸市場，就要「不惜代價」去用心經營、不斷創新，來跟別人「爭吃這塊餅」。

▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲觀光工廠內的品牌照片展示牆。（圖／記者蔡儀潔攝）

「御品軒」成立於1999年，一開始是做肯德基的漢堡麵包，之後於2011年在西安開了第一家台灣蛋糕麵包店，主打蛋黃酥、鳳梨酥、麻薯月餅等台灣口味，在陝西省西安市、咸陽市等擁有近60家門市專賣店，一年產值達到3億元人民幣，且每年以10%到13%的幅度成長。

▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲麵包製作坊都是按照當地要求，採用10萬級無塵車間。（圖／記者蔡儀潔攝）

董事長楊鴻鵬近日受訪表示，「御品軒」走的比較「穩」，因為大陸很多企業發展速度很快，但是不牢固的話，稍微遇到什麼問題就會倒下來，所以當遇到市場「不太明朗」時，他們就會靜觀其變，如果市場反應不錯就會加快衝，但若「看不到前面的路」，就會再停下來。

楊鴻鵬接著說，但是在大陸市場也不能太保守，要「穩中求快」，因為太慢會被淘汰掉，而且要不斷的創新，不能說觀光工廠比人家領先了就不求進，因為別人陸資企業財大氣粗，很快就可以弄一個規模更大更炫的成品，消費者就會覺得你落後了。

▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲麵包觀光工廠的走廊。（圖／記者蔡儀潔攝）

「御品軒」在2015年借鑑台灣觀光工廠的成功案例，成立西北首家烘焙文化觀光工廠，讓消費者可以帶小朋友來參觀學習、一起DIY做蛋糕等，深受大人小孩喜歡。

楊鴻鵬表示，消費者一開始對這種體驗感到驚訝，因為一般麵包廠不會耗巨資來做這種事，覺得「御品軒」是有文化內涵的，「認為台灣人的理念跟大陸人就是不一樣，傳遞了台灣人的溫度，讓品牌形象在消費者心中加分。」

楊鴻鵬稱，這個觀光工廠也讓「御品軒」能夠傳承下去，通過讓老顧客帶小孩來體驗的方式，可以讓這個品牌不會老化，不會讓年輕人覺得「這是爺爺奶奶吃的，我們不吃」，反而會有「這是我媽媽從小就在吃」的安全感，更加信賴「御品軒」。此外，御品軒也在不斷引進台灣味道，例如「酒釀桂圓麵包」等。

▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲各式翻糖蛋糕。（圖／記者蔡儀潔攝）

楊鴻鵬來大陸打拼已經有21年了，當年拿了個小皮箱，就從香港轉機到西安，一開始是做漁業養殖，但因為虧損收掉了，之後就和弟弟一起做烘焙事業。他笑著說，現在回去就是一家五口回去了，「有沒有賺錢不說，至少賺了1個老婆3個女兒。」

現在台灣有不少年輕人也對大陸市場躍躍欲試，卻對台商回流等問題感到擔憂，對此，楊鴻鵬表示，大陸市場很大，全世界都在關注這一塊，相應是市場競爭力也很大，但並不是說就沒有機會，既然你看好了大陸市場，就要「不惜代價」去用心經營、不斷創新，來跟別人「爭吃這塊餅」，「所以我的建議是，大陸市場是值得來闖一闖，以我們烘焙來說，人多就是商機就是錢。」

▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲供來訪遊客拍照打卡的造景。（圖／記者蔡儀潔攝）

他接著說，以前台商剛來大陸的時候，很多法規等都還不完善，會碰到很多問題，但這十幾年的發展下，現在情況已經改變不少，就好比現在備受關注的《外商投資法》，就起到了很好的幫助。

楊鴻鵬隨後拿出手機向記者展示一則新聞，標題寫著「最高法：對台資企業慎用強制、查封扣押凍結等措施」。他強調說，你看是「慎用」，這個是列入法律的，而且上面寫的只有台胞，現在大陸對台灣的照顧確實是不一樣的。

▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸近年嚴抓環境保護，因此楊鴻鵬花費不少錢去做設備更換或升級。（圖／記者蔡儀潔攝）

楊鴻鵬說，台灣年輕人應該多來大陸看一看，不要因為政治因素干擾就不出來，「大陸機會很大的，你想我們語言都相通，你去越南、日本都還有語言障礙」，連吃的東西都很像，可以很快適應。但他也提醒說，大陸的發展是「用跳躍式的」，台商在這邊要好好把握，未來台商的優勢會越來越弱。

▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲御品軒的最新產品，主打空氣般的口感。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於近年來遇到的經營困難，楊鴻鵬透露，人力就是其中之一，儘管機械化是趨勢，也有在加強這塊，但他們做麵包還是有很多環節要靠手工，作為勞動力密集型工業，對比起早期，現在員工不好招，因為大陸提倡年輕人去創業，因此只好把招聘的年齡線提高，「比如20多歲的年輕人不好招就找30歲的，再不行就找35到40歲。」

楊鴻鵬說，非常歡迎台灣的烘焙類人才能夠來「御品軒」，月薪人民幣1.5萬元，福利則包括一年3張往返台灣的機票和30天的帶薪假，可以自己安排時間，大陸的國定假日可以再跟著放，「希望可以一起幫助企業再往上推。」

▼提供殘餘麵包給遊客喂魚。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 西安台企,御品軒,西安祭祖行。（圖／記者蔡儀潔攝）

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關鍵字：西安祭祖行,御品軒,楊鴻鵬,台商,觀光工廠

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