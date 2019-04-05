小小「苗族妹」羽絨捂緊緊　黃帝陵祭祖新增兩亮點

記者蔡儀潔／西安報導

超過萬名華人5日齊聚陝西黃陵縣，參加己亥（2019）年清明公祭典禮，共同祭奠中華民族的人文初祖軒轅黃帝。有別於以往的「清明時節雨紛紛」，當天祭典上艷陽高照，現場展開了「敬獻花籃、龍飛華夏」等環節。其中，今年新增加的「唱黃帝頌」由112名小朋友演繹，另一項新加的則是「種植橋山柏」。

▲要表演的小朋友化好妝、穿上不同民族的服飾。（圖／記者蔡儀潔攝）

來自海內外的華人、媒體5日8點就陸續抵達延安市黃陵縣，當地也實行了交通管制，典禮期間車輛「只出不進」。當天黃帝陵晝夜溫差大，清晨10度的天氣讓大家衣服「捂緊緊」，可以看到穿著各民族服飾的小小表演者穿上了厚羽絨。

▼典禮開始前，小朋友穿上了羽絨外套禦寒。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外現場還來了不少當地青年，他們一身黑衣黑褲，一大早就到達現場，頂著冷風筆直站好陣形，同樣如此的還有維安部隊，不僅有警察大叔，還有武警大隊。到了中午，現場氣溫直逼30度。

▼當地青年志願者整齊劃一站好方陣。（圖／記者蔡儀潔攝）

公祭典禮9點50分正式開始，寓意軒轅黃帝「九五至尊」，參與的人數超過上萬，新黨主席郁慕明和台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄，以及海協會會長張志軍均有出席。典禮由中共陝西省委常委、常務副省長、陝西省公祭黃帝陵工作委員會主任梁桂主持，共有「擊鼓鳴鐘、唱黃帝頌、敬獻花籃、恭讀祭文、樂舞告祭、龍飛華夏」等環節。

▲小孩子們登台合唱。（圖／記者蔡儀潔攝）

在擊鼓鳴鐘後，112個小朋友穿著不同民族的特色服裝，共同演唱了《黃帝頌》，給莊嚴的典禮注入了清新的活力，接著在「敬獻花籃」的環節中，郁慕明帶著台灣青年代表登台獻花並三鞠躬。

公祭最大的亮點就是最後的「龍飛華夏」，可以看到，一條紅金色的「中華龍」在鼓樂聲中緩緩升空，演繹「龍馭在天」，寄託著炎黃子孫對人文初祖無限崇敬與感恩之心。

▼ 「龍飛華夏」環節 。（圖／陝西省台辦提供）

據悉，為了打造公祭「升級版」，在2019年的清明公祭軒轅黃帝活動上，增加了典前序禮環節，將原來相對割裂的典前序禮和公祭典禮整體規劃，增加了「唱黃帝頌」和「種植橋山柏」兩項儀程，強化了「龍飛華夏」儀式，充分展示了中華民族開拓創新的精神風貌。

▼表演者進場。（圖／記者蔡儀潔攝）

新黨主席郁慕明就帶領了台灣青年進行植樹活動。郁慕明說，黃帝是人文始祖，所以才有中華民族的歷史，也能夠傳承中華文化，「所以飲水思源，我們在這裡多種一些樹」，兩岸文化交流是要長久不是一年兩年，兩岸和平交流後在文化的交換上面，「比如台灣現在公民與道德小朋友不唸了，反而是大陸在念，這就是一種交流。」

一名來自內湖高工的男學生表示，自己通過自願申請來參加這次祭祖活動，感到很震撼，覺得西安的美食很好吃，之後還會繼續在古都參訪，還會去看壺口瀑布、兵馬俑等著名景點。

▼郁慕明與台灣青年合影。（圖／記者蔡儀潔攝）