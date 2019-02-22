充電器半插！她一閃神...親手毀了情人節禮物　網秒歪樓：換男友前兆

▲ 女苦主親手燒毀了自己的情人節禮物 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

就因為插頭沒插緊，她意外毀了自己的情人節禮物！一位女網友在臉書上表示，自己日前手滑，不慎讓項鍊掉在插入狀態的充電器接頭上，結果項鍊馬上被燒成兩段，讓她好心疼。對此網友建議趕快換新的，千萬不要「省小錢換大事情」，還有人歪樓懷疑，這是否是老天給她的暗示。

「一早起床就發生鳥事...」一位女網友日前在臉書「爆怨公社」中表示，她親手毀了自己的情人節禮物，原來是她剛起床一個閃神，讓項鍊掉到「插入狀態」的插座上，項鍊立馬硬生生被燒成兩段，延長線跟充電器也留下了焦黑的痕跡，讓她超無言，詢問網友插座是否還能留著使用。

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網友嚇歪警告她趕快換一組新的，「不可以！要換新的，不要省小錢換大事情」、「丟掉了，之後插座要插緊不然掉東西下去一樣會再燒掉」、「如果你不想活可以繼續用」、「還好沒火災」、「幫妳檔煞了」、「是我就全換了....電流打壞的地方不能只用目視」；還有人歪樓表示，「有考慮買一下樂透嗎？單純覺得很準...」「換男友的前兆...」。

▲▼難道...是換男友的前兆？（圖／翻攝自爆怨公社）

對此原po回應，當初就是因為這組延長線標榜「新設計安全插座」才買的，「插入後要再用力到底才能完全插入，然後就會超緊，不會鬆脫。燒起來的位置是因為插了好幾天沒在使用才會這樣。」她表示項鍊掉下去的當下就趕快甩開，結果項鍊還掉到棉被上，所幸沒釀成什麼可怕的事，延長線也已經丟棄不用。

對此專家表示，使用插頭時一定要把插頭插到底，半插時不但容易接觸不良使電線過熱、產生火花，也因為導體接觸到插頭接頭的機會變多，可能會導致短路甚至電線走火，千萬不能輕忽用電的微小細節。

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