白富美女大生遭性侵！渣男辯：她想要名牌包　法官「一個月零用錢3萬」打臉

▲龍蝦。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

台中一家壽司店林姓老闆，愛上來用餐的21歲女大生，假意邀請去吃龍蝦大餐，結果卻在龍蝦裡下藥性侵，事後還說是女大生是「鮑鮑換包包」不成仙人跳。結果法官調查後發現，女大生成績優異家境好好，一個月零用錢就有3萬，根本不需要「鮑鮑換包包」，依強制性交罪判9年徒刑。

根據判決書指出，30多歲的林姓老闆，因為看到上門用餐的21歲女大生年輕貌美，一眼起色心，上前以「請吃龍蝦大餐」為由邀約出去，並趁機下藥迷昏女大生，女大生倒地後就被色老闆帶到摩鐵性侵。

▲女大生遭色老闆迷姦。示意圖非當事人。（圖／記者周宸亘攝）

色老闆在摩鐵性侵女大生後，還記得把女大生送回宿舍，女大生因遭下藥，在宿舍昏睡2天，同學關心詢問後發現，女大生根本對吃龍蝦大餐的事情毫無記憶，而且回到宿舍時只有穿內衣褲，就醫後才驚覺遭下藥性侵，便向色老闆提告。

色老闆到案時辯稱，女大生是身體不舒服才送她去摩鐵，一開始還說被仙人跳，所以根本不敢碰。但後來女大生體內被驗出色老闆的DNA，色老闆才又改口稱是女大生想要「鮑鮑換包包」，2人發生關係是場交易。

但法官發現女大生成績優異、家境富裕，每個月零用錢就3萬，根本不需要「鮑鮑換包包」，依強制性交罪，判處色老闆9年徒刑。