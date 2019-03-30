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社會 社會焦點 保障人權

併排停車拒絕盤查上演警匪追逐戰　員警開槍逮人

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市中正路30日下午發生槍響，員林警分局警員劉俊毅為攔查一輛拒攔查車輛，朝該輛白色自小客車左前輪射擊2槍，但26歲馮姓嫌犯仍加速逃逸，警方加強警力圍捕，沒多久將嫌犯逮捕歸案，依竊盜及妨害公務罪偵辦。

▲彰化員林市下午上演警匪追逐戰。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化員林市下午上演警匪追逐戰。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化員林市下午上演警匪追逐戰。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

警方指出，員林派出所警員劉俊毅下午巡邏時，發現一輛自小客車違規併排停在南昌路員林戲院前車道上，經查該車為失竊車輛，騎著警用機車擋在車前阻止駕駛逃逸，並要求馮男受檢，但馮男無意停車，甚至想衝撞員警，劉員當機立斷拔槍朝車輛左前輪射擊2槍，此時員林分局線上4組員警已火速趕抵現場加入圍捕，馮男從中正路駕車又逃逸近1公里，轉進新義街時遭包圍只能乖乖就逮。

警方據嫌犯供稱，車子是自己買來的權利車，不知道有失竊紀錄，警方表示，依夜間不偵訊的規定，將先通知失竊車主與賣車者到案說明，另馮男是否有其他前科紀錄或涉及其他案件，警方還要再調查釐清，全案朝竊盜及妨害公務罪偵辦。

▲彰化員林市下午上演警匪追逐戰。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

警方圍捕過程被民眾錄下，貼文臉書員林人大小事，引起熱議。住在附近的民眾表示，聽到槍響嚇得不知該如何是好；張姓民眾說，嫌犯將車停在新義街警化堂前，與員警開始上演一場警匪追逐戰，嫌犯還跑進隔壁住家，從後面攀牆跑出去，一路跑給警方追。

▲員林警方局頒發獎金鼓勵員警英勇的表現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林警方局頒發獎金鼓勵員警劉俊毅（中）英勇的表現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林派出所所長蔡文淦說，劉俊毅年僅23歲，去年10月警專35期剛畢業，分發回彰化縣家鄉服務，從警5個月，平日表現十分積極認真、勇於任事；這次獨自執行巡邏勤務，遇可疑失竊車輛拒絕盤查果敢拔槍、值得稱許；副分局長許平海代表分局長立即頒發破案金獎勵，也不忘提醒他值勤一定要注意安全。

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關鍵字：併排停車,槍響,竊盜,妨害公務罪,員林戲院

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