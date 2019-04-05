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親王「月花12億」擁40後宮佳麗、2000輛車！　汶萊皇室豪奢生活曝光

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▲▼ 汶萊皇室,蘇丹兼首相哈山納．包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）,傑弗瑞親王（Prince Jefri Bolkiah）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 汶萊蘇丹哈山納．包奇亞（右）、傑弗瑞親王（左）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

汶萊3日新刑法上路，其中明令禁止同性戀性行為，若違反就會被以「亂石砸死」的石刑處決，引發國際關注，現年72歲的汶萊蘇丹兼首相哈山納．包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）和他64歲的弟弟傑弗瑞親王（Prince Jefri Bolkiah）揮霍糜爛的生活也被挖了出來。

據《紐約時報》報導，哈山納．包奇亞本人不僅兼任首相，還是國防部長、財政部長以及外交部長，集權力於一身。他在1961年、15歲時成為王儲，後於1968年成為汶萊第29位蘇丹。哈山納．包奇亞是世界最富有的人之一，擁有世界上最大的稀有豪車收藏，包括一輛鍍金的勞斯萊斯。

此外，哈山納．包奇亞建造了一座擁有1788個房間的宮殿Istana Nurul Iman，是世界上最大的私人住宅。他也蓋了一個超大的馬球場，內有約100匹小馬和一個種馬場。而在他50歲生日時，更聘請麥可傑克森（Michael Jackson）演出。

▲▼汶萊蘇丹兼首相哈山納·包奇亞（Hassanal Bolkiah）、薩莉哈皇后（Queen Saleha）。（圖／CFP）

▲▼ 汶萊因石油和天然氣資源致富，皇室成員坐擁金山。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 汶萊皇室,蘇丹兼首相哈山納．包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）。（圖／達志影像／美聯社）

傑弗瑞親王絲毫不輸哥哥，據《每日郵報》報導，他坐擁600個房產，其中一棟豪宅價值4500萬英鎊（約新台幣18億）。他還擁有2000輛車和9架飛機，以及40名後宮佳麗。此外，有報導指出他曾經一個月就花掉3000萬英鎊（約新台幣12億）。

親王擁有4名妻子、17名親生子女及18名養子女，但私生活比表面上的更加混亂。這位對性著迷的親王除了小老婆眾多，還傳出派人前往世界各地尋找性感的女人，更將一艘遊艇命名為「奶子」（Tits）。此外，傑弗瑞親王曾請人雕塑6座自己與前未婚妻真人尺寸性愛雕像，花掉了60萬英鎊（約新台幣2420萬）。

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關鍵字：汶萊,同志,石刑,東南亞要聞

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