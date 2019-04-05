好萊塢大咖接力抵制汶萊　連鎖飯店停用粉專：員工遭霸凌

▲ 國際社會呼籲汶萊停止新法，尤其是針對同性戀者的刑責。（資料照／記者周書羽攝）



國際中心／綜合報導

汶萊本月將頒布新法，同性戀者將處以「石刑」。好萊塢影星喬治克隆尼因此呼籲抵制由汶萊投資的連鎖飯店，並獲得社會大眾與多名演藝圈大咖支持。現在這些連鎖飯店紛紛在官方帳號上發出聲明，或是停用帳號避嫌，被點名的連鎖集團就在推特上表示，「我們不容忍任何形式的歧視，但近日事件已對員工造成傷害，所以決定先關閉官方帳號。」

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 2019年4月2日

喬治克隆尼（George Clooney）在娛樂網站《Deadline》發表文章指出，這部新法形同侵犯人權，不過汶萊是君主制，任何抵制都不會對改變這些法律產生影響，而他也曾住過由汶萊投資局（Brunei Investment Agency）成立的飯店，「但我們真的要付錢給這些侵犯人權的行為嗎？」脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）也同樣呼籲抵制，推特上更流行著主題標籤#EyesOnBrunei（監督汶萊）。

#AM_Equality: #EyesonBrunei -- Brunei must immediately rescind inhumane anti-LGBTQ law; Chasten Buttigieg (@Chas10Buttigieg) to speak at 22nd Annual @HRC Houston Gala. https://t.co/dQ6zZrio84 — Human Rights Campaign (@HRC) 2019年4月4日

多切斯特精選酒店集團（Dorchester Collection）指出，該集團擁有包容、多元和平等的價值觀，不允許任何政治所有權的影響，「我們理解人們的憤怒和沮喪，但這是一個政治和宗教問題，但不應該在我們的飯店與3630名員工之間產生影響，目前已經有員工遭到外界霸凌，因此決定停用所有官方帳號。」

汶萊2014年成為第一個嚴格執行伊斯蘭律法的國家，不過所有刑責也只適用於穆斯林，觸犯通姦罪以及同性戀的人以「石刑」，竊盜罪則是會被罰斷手斷腳。儘管飽受各界砲轟，汶萊蘇丹兼總理包奇亞（Hassanal Bolkiah）也不為所動。