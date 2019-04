好萊塢大咖接力抵制汶萊　連鎖飯店停用粉專：員工遭霸凌

▲ 國際社會呼籲汶萊停止新法,尤其是針對同性戀者的刑責。(資料照/記者周書羽攝)



國際中心/綜合報導

汶萊本月將頒布新法,同性戀者將處以「石刑」。好萊塢影星喬治克隆尼因此呼籲抵制由汶萊投資的連鎖飯店,並獲得社會大眾與多名演藝圈大咖支持。現在這些連鎖飯店紛紛在官方帳號上發出聲明,或是停用帳號避嫌,被點名的連鎖集團就在推特上表示,「我們不容忍任何形式的歧視,但近日事件已對員工造成傷害,所以決定先關閉官方帳號。」

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH