滿州小墾丁山谷音樂季　滿滿排灣族動人天籟音聲　

▲滿州小墾丁渡假村舉辦山谷音樂季，吸引近千人參與，6日晚還月有一場。

記者陳崑福／屏東報導

南仁湖企業小墾丁渡假村昨5日舉辦首屆滿州山谷音樂季，邀請排灣族歌手獻唱，宛如天籟般古謠，吸引近千名樂迷前來聆聽，今6日晚還有一場，免費入場。

▲▼

▲▼山谷音樂季吸引樂迷熱情捧場。

小墾丁渡假村總經理張福生說，今晚音樂季從1800到22:00，以排灣族歌手為主，分別有卓秋琴、吳永勝、徐妹、巴魯、吸引力樂團、到底樂團與399樂團等聯手獻唱，現場更安排原住民石板烤肉、飾品、皮革、背包與手繡等精美小物與美食，展現南排灣文化之美。

策展人黃耀寬表示，參與表演的吸引力樂團來自來義鄉古樓村，創立已16年，分別有主唱郭忠義、吉他暨主唱高喬中、吉他手謝晉昇、BASS手郭忠信與爵士鼓手郭明勇等。

吸引力樂團都是同一部落，都是熱愛搖滾樂與寫歌，歌詞都是排灣族母語為主，屬於國內少見的排灣族搖滾樂風，由於他們都是離鄉背井在外工作的原住民，因此歌詞大量描述北漂工作，生活遇到的真實情境與心情。

以《想家》來說，吸引力樂團曾經北漂台北，一起在大樓租房子，喜歡在頂樓彈吉他唱歌，沒想到在隔壁棟頂樓，在聽到有人歡唱排灣族母語的歌謠，在月光與星光的照映下，吸引力樂團在大樓彼端的旋律中，感受到未曾見面的對方，充滿對家鄉的思念，因此，融合自己的搖滾樂風，寫出《想家》。

黃耀寬說，郭忠義與郭忠信為雙胞胎兄弟，忠義是健身教練，而忠信是資深保全業者，郭明勇則是建築業者，高喬中是動力火車的姪兒、也是農夫，目前已是國內重要連鎖超市的供應商，謝晉昇則是音響業者，目前他們都回到自己的部落，為了傳承族語與音樂盡一份心力，這也是滿州山谷音樂季邀請他們前來演唱的主因。

屏東縣天文協會理事的黃耀寬指出，滿州山谷音樂季也是獻給活躍期於4月16至4月25日的天琴座流星雨，與活躍期於4月19至5月26日的寶瓶座流星雨，都是每小時50顆以上的流星雨，值得追「星」族前來體驗。