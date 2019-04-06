　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

滿州小墾丁山谷音樂季　滿滿排灣族動人天籟音聲　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 小墾丁山谷音樂季。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲滿州小墾丁渡假村舉辦山谷音樂季，吸引近千人參與，6日晚還月有一場。 

記者陳崑福／屏東報導

南仁湖企業小墾丁渡假村昨5日舉辦首屆滿州山谷音樂季，邀請排灣族歌手獻唱，宛如天籟般古謠，吸引近千名樂迷前來聆聽，今6日晚還有一場，免費入場。

▲▼▲▼ 小墾丁山谷音樂季。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼山谷音樂季吸引樂迷熱情捧場。

▲▼ 小墾丁山谷音樂季。（圖／記者陳崑福翻攝）

小墾丁渡假村總經理張福生說，今晚音樂季從1800到22:00，以排灣族歌手為主，分別有卓秋琴、吳永勝、徐妹、巴魯、吸引力樂團、到底樂團與399樂團等聯手獻唱，現場更安排原住民石板烤肉、飾品、皮革、背包與手繡等精美小物與美食，展現南排灣文化之美。

策展人黃耀寬表示，參與表演的吸引力樂團來自來義鄉古樓村，創立已16年，分別有主唱郭忠義、吉他暨主唱高喬中、吉他手謝晉昇、BASS手郭忠信與爵士鼓手郭明勇等。

吸引力樂團都是同一部落，都是熱愛搖滾樂與寫歌，歌詞都是排灣族母語為主，屬於國內少見的排灣族搖滾樂風，由於他們都是離鄉背井在外工作的原住民，因此歌詞大量描述北漂工作，生活遇到的真實情境與心情。

以《想家》來說，吸引力樂團曾經北漂台北，一起在大樓租房子，喜歡在頂樓彈吉他唱歌，沒想到在隔壁棟頂樓，在聽到有人歡唱排灣族母語的歌謠，在月光與星光的照映下，吸引力樂團在大樓彼端的旋律中，感受到未曾見面的對方，充滿對家鄉的思念，因此，融合自己的搖滾樂風，寫出《想家》。

黃耀寬說，郭忠義與郭忠信為雙胞胎兄弟，忠義是健身教練，而忠信是資深保全業者，郭明勇則是建築業者，高喬中是動力火車的姪兒、也是農夫，目前已是國內重要連鎖超市的供應商，謝晉昇則是音響業者，目前他們都回到自己的部落，為了傳承族語與音樂盡一份心力，這也是滿州山谷音樂季邀請他們前來演唱的主因。

屏東縣天文協會理事的黃耀寬指出，滿州山谷音樂季也是獻給活躍期於4月16至4月25日的天琴座流星雨，與活躍期於4月19至5月26日的寶瓶座流星雨，都是每小時50顆以上的流星雨，值得追「星」族前來體驗。

ET快訊
17歲屁孩墳墓前自拍！一路嬉鬧隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒
國1「紫爆」！國5時速僅30km　北返注意9大地雷路段
掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！曾莞婷硬起來回應了

關鍵字：滿州,南仁湖,渡假村,山谷音樂季,排灣族

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

滿州小墾丁山谷音樂季　滿滿排灣族動人天籟音聲　

防制街頭暴力連假不打烊！　阿仁局長率隊展決心

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

滿州小墾丁山谷音樂季　滿滿排灣族動人天籟音聲　

防制街頭暴力連假不打烊！　阿仁局長率隊展決心

清明掃墓免費送水　 林美燕服務鄉親18年如一日

清明節祭祖掃墓服務佳　侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員

清明連假強力掃蕩肅清不法　蘆洲警2天逮20人違法零容忍

台南清明連假雜草公墓火警　比去年同期少60多件

有人帶我去公墓玩！？失智老婦走失　歸仁警墓園尋獲急送醫

日客為紀念平成年代單車環島 「破風」卡路中暖警打氣助上路

高雄下水道工程被講成路平　真相是全為保護「咕咾石溝渠」！

飛車搶奪案發3小時破案　天還沒黑人就被逮進警局

領養隔天又遭棄！4年後「憂鬱症→萌店柴」還交了男友

紅襪8比15慘敗響尾蛇　2勝7敗堪稱歷史最慘衛冕軍開季

出院才5天！精神分裂女月台上隨機推人下鐵軌　移工遭地鐵撞死

王維中本季初登板投1.2局失1分　飆2K最速148公里

影／警方上追「憲兵持毒」幕後主嫌　又見未成年學生當藥頭

中職／潘威倫交手林晨樺　運彩開盤看好統一止敗

「郭台銘不會出來選啦！」　朱學恒嗆：一千份雞排敢不敢賭

搭錯地鐵巧遇「導盲犬軍團」受訓中　10隻拉拉塞滿車廂萌翻

LIFE・經典／空氣感般的攝影　日明星御用大師橫浪修信義開展

中評社：美軍進駐AIT維安「非同小可」　觸動中美最敏感神經

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

高雄路平被讚　真相是保護咕咾石..

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

竊賊開賓士作案 遇警躲草叢2小..

小林村案擬編3200萬賠償…村..

新竹文創園區　A5文創兒童節開..

2019桃園彩色海芋季登場

失智婦走失　歸仁警墓園尋獲急送..

彰化縣拼了　荔枝椿象卵片收購3..

石虎太多才被撞死　韓茂賢回應了

大甲媽祖起駕宴萬人擠爆！王金平..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

防制街頭暴力　連假不打烊！

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

毒蠍椒乾塞童嘴　伊甸師遭批惡劣

更多熱門

相關新聞

船員不慎落海　海巡援送醫不治　

屏東縣滿州鄉陳姓船員昨29日下午出港在滿州外海作業時，不慎落海，經其他船員發現搶救上船，緊急進行ＣＰＲ，並向海巡署第八巡區指揮部求救，海巡人員趕往救援送醫搶救，仍宣告不治，已報請檢檢察官驗屍處理。

警員、法寺造福滿州鄉　被喻活菩薩

春吶離開墾丁　滿州山谷音樂季開鑼！

遊覽車逆向、雙黃線、不打方向燈超車　民眾：太誇張

實習生加班做功德　教部：校方加強訪視

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

遊撒哈拉遇大雪　行程被取消旅行社判賠

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見怪異

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回4字

通靈少女號召抗議正名　聯合國真的改了

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

4月最強桃花星座Top5

祖墳變垃圾場！全家掃墓一看傻眼

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面