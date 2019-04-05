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台灣第一線攔截共機！空軍「拚命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞

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 ▲▼台灣第一線攔截共機！空軍「拼命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞。（圖／國防部）

▲台灣第一線攔截共機！英勇飛官回4字：保衛國土。（圖／國防部）

政治中心／澎湖報導

中共2架軍機殲11型戰機3月31日上午11時許蓄意逾越台海中線，進入我國海峽西南面空域，總統蔡英文下令軍方第一時間強勢驅離，空軍派出2架IDF經國號戰機升空攔截。國防部長嚴德發5日親自前往澎湖防區視導，轉達總統對捍衛領空表現優異官兵的肯定，執行任務的飛行員對他說，當下心中唯一的念頭就是「保衛國土」。

蔡英文4日前往嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊慰勉當日值勤的飛行員，5日嚴德發也親自前往澎湖防區視導「天駒部隊」。根據《軍聞社》報導，嚴德發轉達總統肯定「發揮國軍的核心價值，並且捍衛民主與自由」，並表示，對於任何挑釁，我國「不求戰」、「不避戰」，確保空域安全，讓國人安心。

▲▼台灣第一線攔截共機！空軍「拼命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞。（圖／國防部）

嚴德發強調，澎湖地區戰略價值重要，應變能力提升之後，相對能夠強化我國防衛能力的縱深以及早期預警的功能。當時共軍2架殲11戰機越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍隨即增派戰機緊急升空攔截，經廣播驅離後，共軍飛返中線以西；當時執行任務機的飛行員面對部長詢問，自信喊出心中的唯一念頭就是「保衛國土！」

看到飛行員堅定捍衛國家安全的信念與意志，嚴部長相當欣慰，也表示以他為榮，特別給予讚揚，並期許所有的官兵，國軍堅守「忠於國家、忠於團隊、忠於人民」的核心價值，善盡軍人保家衛國的職責。

事實上，空軍將馬公機場視為前進基地，每年夏季因天候有利共軍出海演訓，空軍都會派遣一個中隊的IDF戰鬥機進駐，任務代號即稱為「天駒部隊」，由操作IDF的第一聯隊（台南）、第三聯隊（台中清泉崗）派出。據悉，當天執行任務的是第一聯隊的第九作戰隊，成員中包括國軍第一位由基層士兵考上飛官的女中尉郭文靜，近日也曝光媒體。

▼總統視察嘉義基地，F-16第二位女飛官曝光 。（圖／東森新聞）

▲▼總統視察嘉義基地 「F-16第二位女飛官」曝光 。（圖／東森新聞）

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關鍵字：共機,飛官,共軍,殲11,IDF,嚴德發,國防部,澎湖,天駒部隊

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