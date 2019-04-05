規模最大祭祖！桃園新屋葉家子孫齊聚　近萬人大合唱「葉五美頌」

▲桃園新屋葉家祭祖大合唱「葉五美頌」。（圖／王秀英臉書提供）



記者楊淑媛／桃園報導

清明祭祖，近萬名後代子孫大合唱「葉五美頌」感恩祖先的盛大場面，5日清明節在桃園新屋區永興里的葉氏家族祖祠出現。「葉春日公派下協進會」理事長葉倫在說，號稱全台最盛大的葉氏家族清明祭祖儀式，今年首度請人創作「葉五美頌」，希望透過歌聲團結、凝聚葉家後代感情，一代傳唱一代。

葉倫在說，200多年前，先祖葉春日帶著兒子葉特鳳渡海來台開墾，在現今桃園市新屋后大牛欄落腳建立家業，後來葉特鳳生下五子，分命名為大榮、大華、大富、大貴、大春，當時第五子取「春」字別有意義，因「美」字在客語、閩南語和「餘」有諧音，所以是「榮華富貴有餘」的意義，代表葉家祖先家訓，提醒子孫追求榮華富貴，對健康、時間及美德等也都要有餘，是先人智慧。

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▲▼桃園新屋葉家近萬人祭祖盛大場面。（圖／藍秀梅臉書提供）

已有284年歷史、傳承超過15代，位於桃園市新屋區「葉春日公派下協進會」，家族為了追思祭祖，30多年前興建五層樓高的葉五美公祖塔及祠堂，每年子孫都會返鄉尋根、一起祭祖，而來自海內外近萬名子孫祭祖，每年也都擠滿葉五美公祖塔前廣場，三牲、素果只能擺在地上的壯觀的場面，更是難得一見。

82歲葉倫鈖專程從美國返台祭祖表示，因為從商離開台灣30多年，12年前退休後，每年都會回來參加祭祖，因為，這是他的根，只要能動每年就會返台。在萬人大合唱「葉五美頌」的歌聲中，許多葉家後代子孫也紛紛拿起手機錄、攝影，留下光榮的紀錄。