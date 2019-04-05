韓媒爆：北韓正在建造3000噸級彈道飛彈潛艦

▲南韓媒體報導，北韓正在建造3000噸級潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

北韓傳出目前正在新埔港建造3000噸級的新型潛艦，據了解，該潛艦將可搭載3到4枚的潛射彈道飛彈（SLBM），屆時北韓的戰鬥力將會大幅提升。事實上，搭載潛射彈道飛彈的潛艦比起陸上移動式的洲際彈道飛彈（ICBM）還要難以探測，但北韓目前只有一艘能夠搭載潛射彈道飛彈的2000噸級潛艦，且該潛艦只能搭載1枚潛射彈道飛彈。

根據《朝鮮日報》報導，在搭載潛射彈道飛彈的潛艦方面，美國與俄羅斯等國的SLBM潛艇最少都能夠搭載6至12枚以上的潛射彈道飛彈，然而北韓目前擁有的潛艇卻只能搭載1枚，因此也促使北韓建造新型潛艦。除了能夠搭載的潛射彈道飛彈枚數增加至3至4枚外，艦艇也晉升到3000噸級，因此整體戰力勢必也將有所提升。

潛艦的艦體加大後，便可以跳脫東海（日本稱日本海），航行至太平洋後，以射程超過2000公里的北極星三型攻擊夏威夷與關島等地。南韓軍方消息人士表示，屆時該潛艦也有可能越過太平洋，在美國西岸前海出現。

另一方面，美國媒體38North早在2016年就曾報導，北韓建設3000噸級潛艇的消息。當時該媒體根據衛星照片分析，發現北韓正在新埔港建造比既有的2000噸級新埔級潛艦還要大的潛艦。