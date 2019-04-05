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每月無薪加班70hrs！日勞基署認定太空機構員工自殺「為職災」

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▲▼ 太空,衛星。（圖／達志影像／美聯社）

▲死者生前沒有相關經驗就被派遣到JAXA工作，每個月超時工作70小時。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

日本宇宙研究開放機構（JAXA）筑波宇宙中心一名負責人造衛星系統業務的外包員工佐藤幸信2016年因不堪長期嚴重超時工作與壓力，在自家自殺身亡。據了解，佐藤一個月要輪7次夜班，每次夜班的工作時間長達16個半小時，每個月的加班總時數超過70小時，還因報加班經常遭到主管嚴重斥責，遭土浦勞動基準監督屬判定為職災。

根據《每日新聞》報導，當時30歲的佐藤幸信2015年11月起被派駐到至筑波宇宙中心，負責執行向用來觀測地球溫室氣體的人造衛星「息吹」傳送指令等業務，隨後便在2016年10月自殺身亡。土浦勞基署介入調查後發現，佐藤在筑波宇宙中心工作期間，必須輪替日班與夜班，每次夜班工作時間為下午5時20分至隔日上午9時50分，長達16個小時半，且一個月平均有7次夜班。

據悉，佐藤除了控制衛星的業務，還被主管吩咐必須研發軟體，工作量嚴重超出正常範圍，每個月必須加班70小時。除此之外，當他向主管呈報加班時，竟還受到主管嚴厲斥責，讓他罹患精神疾病，最終結束自己的生命。對此，土浦勞基署認定佐藤是因為業務導致精神疾病，進而自殺，因此判定職災。

佐藤的家屬與律師3日召開記者會公開此事。佐藤的母親表示，死者曾經向主管表示工作量過重，且大學與前一份工作都與宇宙開發沒有相關，沒有任何經驗，無論是技能或專業知識都不足，但主管卻都不願教導或是提供建議，只會說「反正就先做做看再說。」佐藤所屬公司對此則表示，未來會防止相關事件再度發生。

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關鍵字：JAXA,過勞,日韓要聞

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