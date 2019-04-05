傻眼！清明祭祖卻找不到祖墳　公所包商沒遷葬就誤鏟夷為平地

▲祖墳遭包商工程夷為平地，民眾超傻眼。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

清明節一到，子孫們就要返鄉燒香祭祖，南投埔里卻有民眾到了公墓後，發現祖先的墳墓被夷為平地，整個愣住。南投縣埔里鎮珠格里第3公墓，疑去年公所發包施工改善路面及排水，包商卻以為路旁的舊墳都已遷走，未確認的情況下就把該民眾的祖墳也一併處理。家屬情緒低落，希望公所給一個交代，公所表示，將聯繫工程施工包商釐清責任。

▲埔里鎮民代表會副主席潘英輝在臉書上PO文。（圖／翻自臉書頁面）

「一年一度清明節，是掃墓思親念祖的日子，可是找不到祖先的墓園，政府施做排水溝及路面，卻把祖先的墓園基地挖掉，太恐怖了吧！」埔里鎮民代表會副主席潘英輝5日在臉書上PO文，有民眾向他陳情，到了公墓後準備掃墓，卻發現怎麼樣也找不到祖墳，超級傻眼，趕緊向公所反映希望鎮公所能夠好好處理。

▲民眾到公墓後才發現祖墳已經不見。（圖／民眾提供）

珠格里長游麗瓊表示，公所約在去年9、10月間發包施設排水溝與改善路面，她已經詢問過包商附近墳墓是否已經都處理完成，包商回應墳墓都已經遷葬才動工，不料卻出包。

鎮公所指出，去年對第三公墓的墓區進行道路拓寬並施作排水溝，包商當時看路旁許多墳墓已遷走，未再細查，疏忽之下才將這戶人家的祖墳剷平。發生這麼誇張的事情，家屬不願受訪，僅表示公所能盡快與包商工程人員釐清責任，好好處理，他們才能對祖先有個交代。