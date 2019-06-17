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美晶片廠向政府喊話　要求放寬華為禁令…不應禁售「無害」基礎零件

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▲▼華為。（圖／記者邱倢芯攝）

▲美國晶片廠希望能放寬對華為的禁售令。（圖／記者邱倢芯攝）

國際中心／綜合報導

美國封鎖華為至今，不單是華為的5G設備無法在國際市場順利販售，也連帶影響到供貨給華為的美國企業。包含高通、英特爾等晶片製造商，正試圖說服美國政府，要求放寬對華為的銷售禁令，他們認為，其販售的晶片是電腦、智慧型手機中常用的零件，並不涉及5G的資安技術，藉此希望白宮鬆綁禁售令。

《路透社》報導指出，高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、賽靈思（Xilinx）等晶片廠，在5月底出席由美國商務部舉辦的會議，討論關於華為的禁售令。內部消息人士指出，當時由高通為首的廠商，極力說服商務部放寬禁令。這些製造商認為，華為智慧型手機與電腦所使用的晶片零件，都是屬於一般常見的晶片，並不涉及5G的資安問題，希望可以藉此向商務部施壓，鬆綁對華為的禁售令。

美國目前以國家安全為由，禁止美國製造商未經許可地向華為販售產品，然而根據調查，華為在2018年花700億美元（約台幣2兆2036億元）購買零件，其中有110億元（約台幣3462億元）是向美國廠商購買，包含高通、英特爾與美光（Micron）。內部消息人士表示，此舉不是在幫助華為，而是在防止美國公司受到傷害。

美國半導體產業協會（SIA）副總裁古德里奇（Jimmy Goodrich）證實，協會確實促成了這次廠商與政府的協商，「對於不涉及國家安全的技術與零件，不應該成為這次禁令的範圍，整個產業也明確地向政府表達了訴求。」

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