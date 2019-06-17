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華為施壓美國電信商付專利費　參議員痛批「專利流氓」

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▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲華為日前傳出要求美國電信商Verizon支付專利許可費，被視為報復美國的手段。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

華為（Huawei）在美國各方圍剿之下，日前開始反擊，要求美國電信商Verizon為其200多項專利支付許可費，總金額估計超過10億美元（約新台幣317億元），此舉也讓主張對中國大陸強硬的共和黨參議院盧比歐（Marco Rubio）大罵華為是「專利流氓」(Patent Troll)，試圖用毫無根據又代價高昂的專利索賠來報復美國。

▲▼ 共和黨籍參議員魯比歐,Marco Rubio。（圖／路透社）

▲共和黨籍參議員盧比歐痛批華為是「專利流氓」。（圖／路透社）

根據《彭博社》報導，華為公司在全球擁有超過5萬6千項有關電信、網絡和其他高科技發明的專利，因此即使在面對川普政府的施壓下，失去許多市場的機會，仍然握有難以破壞的力量。目前，華為已通知美國電信商Verizon支付專利許可費，下一步也可能持續運用掌握的專利來做為談判的籌碼。

共和黨參議院盧比歐（Marco Rubio）在推特（Twitter）上轉載支付專利的相關新聞，痛批華為是「專利流氓」，試圖透過毫無根據又代價高昂的專利索賠對美國發動報復攻擊。

不過盧比歐的發言也引起中國大陸網友的討論，認為美國科技公司高通（Qualcomm）曾經靠著發動專利侵權訴訟取得巨額利潤，才是真正的「專利流氓」，盧比歐針對專利問題的批判，與美國要求中國大陸尊重智慧財產權的宣告相違背。

▲川普以限制情報交流為要脅，逼迫英國不讓華為參與5G網路的建設。(示意圖／路透)

▲華為在5G領域上領先各國。(圖／路透)

目前美中貿易戰持續僵持，包括盧比歐和民主黨籍參議員華納（Mark Warner）特別發信提醒國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo），即使禁止華為進入美國市場，也不該將其作為貿易戰的談判籌碼，以免場面更加複雜難解。

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關鍵字：華為,Verizon,Marco Rubio,專利流氓,美中貿易戰,北美要聞

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