華為施壓美國電信商付專利費　參議員痛批「專利流氓」

▲華為日前傳出要求美國電信商Verizon支付專利許可費,被視為報復美國的手段。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

華為(Huawei)在美國各方圍剿之下,日前開始反擊,要求美國電信商Verizon為其200多項專利支付許可費,總金額估計超過10億美元(約新台幣317億元),此舉也讓主張對中國大陸強硬的共和黨參議院盧比歐(Marco Rubio)大罵華為是「專利流氓」(Patent Troll),試圖用毫無根據又代價高昂的專利索賠來報復美國。

▲共和黨籍參議員盧比歐痛批華為是「專利流氓」。(圖/路透社)

根據《彭博社》報導,華為公司在全球擁有超過5萬6千項有關電信、網絡和其他高科技發明的專利,因此即使在面對川普政府的施壓下,失去許多市場的機會,仍然握有難以破壞的力量。目前,華為已通知美國電信商Verizon支付專利許可費,下一步也可能持續運用掌握的專利來做為談判的籌碼。

共和黨參議院盧比歐(Marco Rubio)在推特(Twitter)上轉載支付專利的相關新聞,痛批華為是「專利流氓」,試圖透過毫無根據又代價高昂的專利索賠對美國發動報復攻擊。

#Huawei has become a patent troll.



This is an attempt by them to retaliate against the U.S. by setting the stage for baseless, but costly, patent claims. https://t.co/kBskuuwOWj