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韓國瑜放棄上訴！小林村案擬編3200萬元賠償…村民感動：拖10年了

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記者鄒鎮宇／綜合報導

莫拉克風災讓雄甲仙鄉小林村覆滅，倖存的138名災民以政府未積極撤村等理由訴請國賠，纏訟10年，案經上訴至高雄高分院院逆轉勝訴。對此，高雄市長韓國瑜日前宣布放棄上訴權利，決定讓居民獲得應有的賠償，讓小林村的居民們又驚又喜。

莫拉克颱風造成小林村滅村慘劇將滿10周年，災民國賠官司高雄高分院更一審判高市府應賠償15位災民每人150萬到300萬元不等，自救會長蔡松諭聽判當庭落淚，會後他說，希望高市府不要再上訴，讓莫拉克國賠案劃下句號，也讓韓國瑜在上任百天的記者會上承諾，高市府不會再上訴。

「我們真的是很謝謝他」蔡松諭表示，韓市長用他倡導的愛與包容貫徹實踐在小林村的國賠案；因為這10年間，倖存的居民除了療傷止痛，還要跟國家打訴訟，「其中的煎熬真的非外人可以想像」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜宣布小林村國賠案不再上訴。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜放棄上訴！小林村案擬編3200萬元賠償…村民感動：拖10年了。（圖／東森新聞）

▲小林村自救會長蔡松諭。（圖／東森新聞）

莫拉克風災造成小林村381人死亡、16人失蹤，後138名倖存的家屬也聲請國賠，但合議庭認為，災情屬於山崩但過去沒有大規模的崩塌紀錄，科技也無法預測，這才判決123名災民敗訴；此外，有15戶災民因住在土石流地區，當時的村長僅告知撤離，卻自主認為不會影響而沒有告知，成為公務人員疏失。

因此，高等法院判決這15戶居民勝訴，依法每人可獲得150萬元至300萬元不等的國賠，全案可上訴。韓國瑜表示，小林村民經過10年官司纏訟也身心俱疲，市府站在照顧市民的立場，本就希望市民能開心快樂，所有不公平、不正義的地方，都能夠得到應有補償，所以市府決定不上訴，並列編3200萬元的預算賠償。

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關鍵字：小林村國賠案,韓國瑜

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