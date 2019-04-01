LINE「櫻花雨」讓你眼花撩亂？怎麼關閉看過來

▲LINE下櫻花雨。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

LINE因應日本櫻花季，啟動了聊天室的「櫻花雨」效果，不僅在應用程式版下起櫻花雨，連網頁版也有相應的背景圖及特效。「櫻花雨」雖美，但也有不少使用者看了眼花繚亂，想關閉又無從下手。

事實上，LINE的應景特效通常僅維持一天，使用者若不喜歡其實可以直接關閉，不過目前尚未發現關閉手機版特效的方法。

▼LINE網頁版的櫻花雨其實可以關閉。（圖／截自LINE，下同）

第一步：點選左方「‧‧‧」後，點選「設定」。

第二步：左方選單點選「聊天」，取消勾選「啟動櫻花效果」選項。

LINE官方表示，這次的活動是「一日限定」，「聊天視窗在台灣時間2019年4月1日下午13:00開始將下起櫻花雨，讓全球各地的LINE用戶也能感受櫻花的美麗，與沐浴在櫻花雨下的幸福感。」官方還特別強調這不是愚人節。據了解，這波櫻花雨將下至明（4/2）日下午13:00。

此外，LINE還特別推出「愚你同行－節日特別板貼圖抽獎樂」，用戶只要在購買貼圖前加入原創市集官方帳號為好友，就可獲得MyCard抽獎機會，獎項包含60元、240元和720元的MyCard LINE指定卡、40元和404元的LINE CREDIT以及限量20份的愚人節爆笑系小物。