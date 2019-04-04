4月大「炸毛」寶寶成網紅　嬰兒服、餅乾品牌找他拍廣告

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▲▼4個月大的嬰兒波士頓擁有一頭衝天怒髮。（圖／Instagram／tarasimich）

▲波士頓茂密的頭髮為他取得人生第一份工作。（圖／Instagram／tarasimich）

國際中心／綜合報導

澳洲男嬰波士頓（Boston Marin Simich）才4個月大，卻有著一頭茂密且「怒髮衝冠」的頭髮，讓他在網路上瞬間爆紅，目前他已經獲得嬰兒服、嬰兒餅乾廣告的拍攝機會，小小年紀就成為網紅。

據《澳洲新聞網》報導，波士頓的母親塔拉（Tara Simich）最近在 Instagram分享波士頓的照片，立刻吸引眾人的關注。塔拉表示，她生產後要出院時，大家都一直瞧著波士頓。後來每次帶波士頓出門時，「他總是讓人們停下腳步。無論他走到哪，總是會引起轟動。」由於這樣的情況相當罕見，大多數人都相當震驚，無法相信這些頭髮是真的，有些人還會要求幫波士頓拍照。

波士頓出生於2018年12月4日，濃密的頭髮也許是遺傳自父親史帝夫（Steve）。塔拉也提到，因為嬰兒洗髮精不足以應付波士頓茂密的頭髮，她都用天然成分的洗髮精為兒子洗頭。

▲▼ 日本「爆毛」寶寶Chanco。（圖／翻攝自Instagram／babychanco）

▲日本「爆毛」寶寶Chanco。（圖／翻攝自Instagram／babychanco）

事實上，波士頓並不是第一個因為茂密的頭髮爆紅的嬰兒，日本在2017年也有一名女嬰Chanco，也因為一頭濃密的黑髮引發討論，這也讓她成為洗髮精品牌的模特兒。

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關鍵字：澳洲,波士頓,Boston Marin Simich,塔拉,Tara,Chanco,紐澳要聞

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