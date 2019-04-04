欠10元工資50年！98歲阿嬤冒雨徒步3公里「120倍」奉還

▲98歲的孫杏寶以120倍還清50年前欠的工錢。（圖／浙江桐鄉市委宣傳部，下同）

大陸中心／綜合報導

浙江桐鄉市98歲老婆婆孫杏寶，50年前欠了一名木匠師傅張發林10元人民幣工資。直到日前，孫杏寶突然想起這筆帳未付清，於是徒步走了3公里到張發林的家，親自償還當年欠的錢，而且是以1200元人民幣（約新台幣6000元）「百倍奉還」。

綜合陸媒報導， 日前，孫奶奶在家中看著一件件老家具，突然開始感到不安，孫杏寶說，「50年前，大兒子結婚，我請村里的張發林到家裡做家具，總共記了8份工，當時的價格是一個工1.8塊，但因當時家裡特別窮，拿不出工錢，就先欠著，一欠欠了這麼多年。張發林從來沒到家裡討過，他不提，我竟把這事忘了這麼多年。」

▲孫奶奶連以前的記帳單都還留著。

今年2月時，孫奶奶從銀行領了養老金，花費了約1小時，冒雨走了3公里到張發林家中，並對他說「之前的木工錢，我欠你們的，帶來了，你們別嫌棄」，並以120倍的利息還給張師傅1200人民幣。

▲孫奶奶花費了約1小時，冒雨走了3公里到張發林家中。

張發林夫婦一時搞不清楚發生什麼事，連忙推辭表示「我們不能收！」孫奶奶則說「你們不收我睡不著，就當是幫我了一個心願。」她解釋說「現在工資漲了啊！」更直言，「欠了錢，要還啊，一點都不能少了別人。」張發林夫婦才收下這筆錢。

張發林表示，「我記得當時一個工活1塊8左右。那時候村裡很多人家蓋房子、做櫃子，都會找我。大家都不寬裕，造房子欠工錢是常見的事。」所以50年來，張發林都沒向孫杏寶提過還錢的事，他說，「我當時想，要是真不還也就算了。」