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深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚「時速74公里逃命」遭啃食剩頭

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▲▼深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚「時速74公里逃命」遭啃食剩頭。（圖／翻攝Trapman Bermagui臉書）

▲傑森釣到100公斤重的鯊魚頭。（圖／翻攝Trapman Bermagui臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

澳洲一名釣客日前在新南威爾斯海岸釣魚時，意外拉起了100公斤的鯊魚的頭部屍體，推測牠活著時應該有3.6公尺長、570公斤。該隻鯊魚的屍身被吃到僅剩頭部，旁邊也留下細小的齒痕，讓人不禁懷疑到底是多大的生物可以直接將這隻巨鯊啃食到如此地步。

該名釣魚者傑森（Jason）和戰利品合照後PO網，引起廣大網友熱烈討論。據悉，這種巨鯊品種為尖吻鯖鯊（Shortfin mako shark），是鯊魚中游最快的品種，在海中速度可達每小時74公里；此外，以這隻鯊魚的頭部100公斤的重量推算大小，牠最大可以長到3.6公尺長、570公斤，幾乎不可能成為被狩獵的一方。

▲▼鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鯊魚是海中食物鏈的霸主，很少有其他更強大的獵食者對手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，傑森表示，這隻鯊魚的頭部被剖開後，竟發現內部有一隻旗魚的「喙」，由於鯊魚的治癒能力非常強大，可以讓傷口快速閉合，因此才沒有造成生命危險，而這樣撐過旗魚猛攻的鯊魚卻被咬死，更讓人對兇手好奇。

此照PO出後引起網友熱烈討論，有人認為可能是虎鯊的傑作，因為他曾看過一隻虎鯊咬了超過3公尺長的鯊魚一口。另一位網友仔細看完照片認為，從這隻鯊魚傷口周圍的密密麻麻的齒痕推論，兇手可能不只一個，但也有可能是死後才被小魚啄食，無奈沒有進一步資料證明是什麼殺死了牠。

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關鍵字：尖吻鯖鯊,Shortfin mako shark,旗魚,,紐澳要聞

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