回應「同性戀石刑」　維珍澳洲航空撤銷與皇家汶萊航空協議

▲ 維珍澳洲航空（Virgin Australia）。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

汶萊3日實施嚴格新刑法，其中明令禁止同性戀性行為，若違反就會被以「亂石砸死」的石刑處決，引發國際社會譁然。維珍澳洲航空（Virgin Australia）4日表示，已經撤銷與汶萊國營航空公司「皇家汶萊航空」（Royal Brunei Airlines）之間的員工旅遊協議，以回應汶萊的這項新法。

兩家航空公司原先的協議中，允許維珍澳洲航空的職員以優惠的價格訂購皇家汶萊航空的機票出遊。維珍澳洲航空4日在給員工的電郵中指出，汶萊的這項新法不只適用於穆斯林、非穆斯林，以及入境的外國人，甚至連「搭乘在汶萊註冊的飛機和船隻過境的旅客」都受到該法管束。

▼ 集權力於一身的汶萊蘇丹哈山納．包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）3日頒布嚴格新刑法。（圖／達志影像／美聯社）



由於這項新法中所禁止的事（如同性性行為）在澳洲是合法、被接受的，因此維珍澳洲航空決定立即終止這項員工旅遊協議。該航空發言人表示，另一項允許皇家汶萊航空出售維珍澳洲航空在澳洲的航班座位的協議仍然存在。

維珍澳洲航空是澳洲第二大的航空公司，僅次於澳洲航空（Qantas）。 據《衛報》報導，澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）是該國最著名的同志企業領導人之一，不過他拒絕評論澳航是否重新審視與皇家汶萊航空的協議。