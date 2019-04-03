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「納粹粉」支援清真寺槍手　與警對峙3小時…車內揮刀自捅亡

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▲▼基督城槍擊案發生後，一名警察在案發清真寺外站崗。（圖／路透）

▲基督城槍擊案發生後，一名警察在案發清真寺外站崗。（資料照／路透）

國際中心／綜合報導

紐西蘭上月發生清真寺恐攻後，當局證實一名54歲男子曾傳送與血案有關的電郵，引起警方調查。紐西蘭警方3日公布調查詳情，稱男子上月底與警方在里奇蒙（Richmond）對峙3小時後，在汽車內引刀自殺身亡。

紐西蘭警方表示，在收到民眾通報後，武裝特警上月26日突襲了54歲杜博夫斯基（Artemiy Vldimirovich Dubovskiy，又名Tory）名下3處房產，找到改裝半自動槍械、彈藥，以及多件「極端主義內容」物品，包含納粹制服、頭盔等。

坎特伯雷區（Canterbury）警官普萊斯（John Price）表示，「基於搜查期間查獲上述物品的性質，以及他在對峙和後續調查期間對警方所說的內容，警方確信杜博夫斯基對社會構成重大威脅。」

上月27日凌晨12時30分左右，警方在里奇蒙（Richmond）市區一處死巷發現杜博夫斯基座車，迅速派遣特警、警犬和警方談判小組和直升機將他團團包圍。同日凌晨3時40分，在對峙3多個小時後，警方靠近座車時發現他身上有致命穿刺傷，當場死亡。警方在他車內找到一把尖刀，但並未發現任何槍械。

警方表示，案件目前仍在調查中，但根據目前掌握的資訊，杜博夫斯基顯然「支援」過發動基督城清真寺襲擊的嫌犯，但兩者之間並沒有直間關連。《紐西蘭前鋒報》（New Zealand Herald）報導，杜博夫斯基是俄羅斯裔人士，於1997年搬到紐西蘭，並且擁有居留權；報導指出，他過去曾有入獄服刑前科，罪名是「暴力入侵住宅，並用一把重製版二戰德國魯格手槍（Luger）抵住受害者頭部。」

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關鍵字：清真寺恐攻,基督城恐攻,紐澳要聞

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