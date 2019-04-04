面臨50項謀殺+39項殺人未遂罪名！　紐西蘭恐攻嫌犯5日出庭

▲ 恐攻嫌犯塔朗特3月16日現身法庭時，擺出白人至上的手勢。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城3月15日發生該國史上最嚴重的恐攻槍擊，造成50人身亡。最新消息指出，28歲嫌犯塔朗特（Brenton Tarrant）將於5日出庭受審。警方在聲明中表示，塔朗特將面臨50項謀殺、39項殺人未遂等罪名，「其他刑事指控仍在考慮範圍中。」

據《美聯社》報導，塔朗特目前被控一項謀殺罪名，不過當局先前表示會持續增加。法官表示，5日的聽審主要是關於塔朗特的法律代表，因為塔朗特先前說自己不需要律師、要代表自己出庭。紐西蘭對於尚未舉行的法庭案件的報導有嚴格限制，以避免影響潛在陪審員的看法。

▼ 此事件是紐西蘭史上最嚴重的恐攻槍擊，許多當地人前往事發地獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



塔朗特犯案當天在頭上配戴攝影機、打開臉書直播，先後闖入兩座清真寺一陣掃射，許多正在祈禱的穆斯林當場身亡。塔朗特被捕後毫無悔意，先前出庭時更比出「白人至上」的手勢。紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）在事發後立即譴責恐怖主義、慰問穆斯林群體，也下令修改槍枝法，領導作風廣受讚揚。

▼ 阿爾登3月22日前往基督城，和人民一同為清真寺槍擊案罹難者默哀2分鐘。（圖／路透社）

