中美貿易磋商接近尾聲　陸官媒籲共擔「大國責任」

▲第9輪高級別中美貿易磋商在華府召開。（圖／路透）

記者陳政錄／上海報導

中美第9輪高級別貿易磋商3日在美國華府召開，有消息傳出雙方離達成協議只差「最後一哩路」，正致力解決分歧以促成「川習會」。與此同時，大陸有官方背景的對外評論頻道《國際銳評》今天刊文指出，「中美要共同扛起大國的責任」，強調國家主席習近平提倡的新型態中美關係。

《國際銳評》是中國國際廣播電台（CRI）旗下，國際在線的評論評道。CRI係中國唯一從事對外廣播的國家級電台，國際在線透過44種語言向全球播送訊息。

▲中美貿易戰的走向全球都在關注。（圖／路透社）

該評論內容首先提及習近平1日會見「元老會」代表團時的論述，表示「大國肩上都承擔著特殊責任，中美關係是全世界最重要的雙邊關係之一」。希望雙方管控分歧，拓展合作。

文章強調，近幾個月習近平對於中美關係的論述，均強調「責任」的重要性，以及穩定、合作的發展主線，表示在新一輪科技、產業革命當下，面對保護主義和單邊主義抬頭，中美兩國「大就要有大的樣子」，有責任共同擔負起帶領全球防控風險、創造機遇的歷史使命，而不能只追求自身優先發展。

因此該文章呼籲，美國作為世界最大的發達國家，更應擔負起大國責任。指出在當前的第9輪中美經貿高級別磋商中，應共同「管控分歧、拓展合作、提振全球信心」，才是應該被展現出的「大的樣子」。

▲本次磋商前，中方暫停對美汽車及零附件加徵關稅，為談判待來樂觀預期。（圖／達志影像／美聯社）

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛曾在受訪時表示，本次磋商可望「取得更大進展」，但美方仍著眼於中方如何履行承諾、阻止強迫技術轉移及降低關稅等分歧，談判時間可能因此延長超過3日。

不過從近日中方再度加碼進口美國大豆，宣布暫停對美汽車及零附件加徵關稅、加強管制藥物芬太尼等，為當前的第9輪磋商營造樂觀預期。

彭博社引述知情人士透露，中美正起草的貿易協議中，就長期發展設定了2025年的時間線，要求中國在期限內，兌現大宗商品進口，以及美國企業在中國全資經營承諾等各項目標。

其中，若本次談判有相應進展，中美雙方官員可能很快公布「川習會」日期，美方並會同意暫停或撤銷加徵關稅的協議文本，但預計會設定90到180天不等的期限，待中方兌現一些短期承諾後才會執行。