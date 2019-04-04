永康分局入新厝喜事連連 3人同時考取警察大學

▲這次中央警察大學2019年警佐班39期考試結果放榜，永康分局計有3人錄取，全是偵查隊員警，分別是偵查佐翁紹殷、陳政宏及張博誠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市永康分局平日勤業務繁忙，所屬員警忙碌中仍求上進，不忘勤餘讀書，再加上新分局2018年11月落成啟用，好環境帶來好彩頭，這次中央警察大學2019年警佐班39期考試結果放榜，永康分局計有3人錄取，全是偵查隊員警，分別是偵查佐翁紹殷、陳政宏及張博誠。



偵查佐翁紹殷在分局服務期間相當出色，屢次偵破販賣毒品與改造槍枝等重大刑案，其雙胞胎哥哥翁紹軒也是台南市警局員警，去年早一步考上警佐班38期，結訓後仍分發在台南市服務，兄弟倆人在警界表現都十分優異，曾於休假時遇到一名壯碩狡猾的通緝犯，聯手將其逮捕歸案；偵查佐陳政宏，刑事辦案經驗豐富，屢次破獲販賣毒品及職業大賭場等案件；偵查佐張博誠，曾破獲銀行強盜案、販賣毒品及許多詐欺案件，以上3人深受各級長官肯定及讚許。



永康分局長戴崇贒得知此喜事，第一時間向3人道賀勉勵，並開心表示，有感同仁於繁重勤務之餘，仍不忘自我要求及進修，實屬難得，並稱讚考取同仁年輕有為，進修精神值得為同仁榜樣，將於公開場合提出表揚，希望錄取同仁於警大結業後，能將所學貢獻於工作崗位上，持續為社會治安貢獻心力。