　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

永康分局入新厝喜事連連 3人同時考取警察大學

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲這次中央警察大學2019年警佐班39期考試結果放榜，永康分局計有3人錄取，全是偵查隊員警，分別是偵查佐翁紹殷、陳政宏及張博誠。（圖／記者林悅翻攝）

▲這次中央警察大學2019年警佐班39期考試結果放榜，永康分局計有3人錄取，全是偵查隊員警，分別是偵查佐翁紹殷、陳政宏及張博誠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局平日勤業務繁忙，所屬員警忙碌中仍求上進，不忘勤餘讀書，再加上新分局2018年11月落成啟用，好環境帶來好彩頭，這次中央警察大學2019年警佐班39期考試結果放榜，永康分局計有3人錄取，全是偵查隊員警，分別是偵查佐翁紹殷、陳政宏及張博誠。

偵查佐翁紹殷在分局服務期間相當出色，屢次偵破販賣毒品與改造槍枝等重大刑案，其雙胞胎哥哥翁紹軒也是台南市警局員警，去年早一步考上警佐班38期，結訓後仍分發在台南市服務，兄弟倆人在警界表現都十分優異，曾於休假時遇到一名壯碩狡猾的通緝犯，聯手將其逮捕歸案；偵查佐陳政宏，刑事辦案經驗豐富，屢次破獲販賣毒品及職業大賭場等案件；偵查佐張博誠，曾破獲銀行強盜案、販賣毒品及許多詐欺案件，以上3人深受各級長官肯定及讚許。

永康分局長戴崇贒得知此喜事，第一時間向3人道賀勉勵，並開心表示，有感同仁於繁重勤務之餘，仍不忘自我要求及進修，實屬難得，並稱讚考取同仁年輕有為，進修精神值得為同仁榜樣，將於公開場合提出表揚，希望錄取同仁於警大結業後，能將所學貢獻於工作崗位上，持續為社會治安貢獻心力。

ET快訊
議員遞上「2歲孩媽媽的一封信」　韓國瑜搖手：別放在我桌上
交往小鐘1年「分手原因」首曝光！茵芙揭他私下真實一面
深度10km！台東規模5.2地震　高雄、台東最大震度4級

關鍵字：永康分局,喜事, 警大

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虎媽可判4年半！「利用兒童對兒童犯罪」律師批太惡劣

「女主角」的鬥爭... 虎媽衝學校帶女兒「賞巴掌」原因曝光　

影／巴掌債巴掌還！虎媽打完再給「施暴女家長」一封信：下次打人眼睛放亮

遊艇大亨竟是李宗瑞2.0！東區豪宅成狼窩　夜店獵豔隨機撿屍迷姦　　

不滿褓母悶死小男嬰　網友號召南港住處「路過」遭警驅離

保母緊壓20分！男嬰「四肢掙扎」窒息亡　爸淚崩：一定要再回來當我兒子

影／保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬　晉身VIP環北台7天花掉500萬

公墓火警救災新利器　灑水噴霧設備及輕量裝備提升搶救效能

永康分局入新厝喜事連連 3人同時考取警察大學

千里緣分一線牽！　義大利人來台出差就醫驚見自家莊園畫作掛在診所

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

公墓火警救災新利器　灑水噴霧設備及輕量裝備提升搶救效能

永康分局入新厝喜事連連 3人同時考取警察大學

千里緣分一線牽！　義大利人來台出差就醫驚見自家莊園畫作掛在診所

金山警撂流利英語　助美籍夫婦脫困揪感心

清明掃墓啟動交通管制　金山警籲：注意車況

玉井分局3所卸、新任所長布達交接　持續打拼樂活大玉井

台南學甲警所長布達交接　迎接治安新氣象

兒少保護一起來　台南婦幼隊新南國小熱情宣導

舞蹈化為宣導力量　高鐵台南站籲登革熱防治

議員遞上「2歲孩媽媽的一封信」　韓國瑜搖手：別放在我桌上

阿尼基變按摩師「為躲33年徒刑」　被「逆向騎車」完敗落寞回籠

贈票／高雄寵物展開跑，快手刀來搶票

電影《沉默》取景地在花蓮！盤點3水上活動景點、6必去勝地

公墓火警救災新利器　灑水噴霧設備及輕量裝備提升搶救效能

移轉國有停止執行開庭　婦聯會批黨產會「超級太上皇」

傳蘇嘉全讓出不分區龍頭寶座　蘇震清可望列不分區　

瀕危石虎500→10000隻！苗議員：太多才會跑到路上被車撞...網罵翻

曾莞婷運動「上半身只穿這樣」　大尺度網看傻：太犯規

蘇嘉全或讓不分區成全2020　民進黨立委：無論誰小雞都支持

讀字走天涯！小書店裡的大城市　5獨立書店陪你「走讀台灣」　

地方熱門新聞

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

義大利人來台就醫　 驚見自家莊..

警撂流利英語　美籍夫婦揪感心

台南永安橋下發現一女屍　警籲親..

新竹文創園區　A5文創兒童節開..

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

首度為職棒開球　韓國瑜自認投不..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

北台灣最長　新竹公園大沙坑啟用

廁所大排長龍　陸客就地「解放」

玉井分新任所長布達交接　打拼樂..

宣導春遊　林明溱加碼千張好玩卡

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

桃園流感疫苗　市民月底前免費接..

更多熱門

相關新聞

高階警官傳異動　警政署回應：延到1月底

中央警察大學校長刁建生將於16日退休，警界新一波高階警官人事調整最快同步「開牌」，包括警大校長三線四星的缺額還有新北市、台中市、桃園市都有調整，從上到下預計會有五波調動，就連警政署的科長升遷，也會一併作業。

員工喜事宴請同事罰9000元　網：好政策

嗆警「奴才」獲不起訴！葉毓蘭：因為檢座把警察當奴才

陳家欽造訪　永康分局與基層座談

警大女生「逃學」　花蓮警找到了

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

小米掃地機器人4／4限時10元

國3再奪2命！小客車被卡車90度夾擊

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

洞窟驚見白骨　4探險愛好者揭破命案

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和解前拒賠

09：56台東規模5.2地震　高屏最大震度4級

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面