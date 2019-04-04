快訊／6分鐘連3震！09：56台東規模5.2地震　高雄屏東最大震度4級

記者陳俊宏／台北報導
6分鐘連3震！根據中央氣象局的地震報告，4日上午9時56分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於台東縣海端鄉，地震深度10公里，屬於極淺層地震，高雄市、台東縣最大震度4級；屏東縣、花蓮縣、嘉義縣震度3級；台南市、嘉義市、雲林縣、南投縣、彰化縣、台中市震度2級；澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣震度1級。
▲地震報告。（圖／氣象局）
台東縣海端鄉稍早9時54分、9時50分也各發生規模3.8地震，深度只有5公里，最大震度2級。而台東縣延平鄉3日上午9時52分也發生規模5.6的有感地震，深度10公里，高雄縣、屏東縣、嘉義縣最大震度4級；台東縣、台南市、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、台中市震度3級；彰化縣、澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市、台北市震度2級；桃園市、新竹市、基隆市震度1級。
【09：56地震各地震度】
高雄市地區最大震度4級
桃 源 4
甲 仙 3
旗 山 3
楠 梓 2
高雄市 2
臺東縣地區最大震度4級
鹿 野 4
卑 南 3
利 稻 3
臺東市 3
池 上 3
海 端 3
東 河 3
太麻里 2
長 濱 2
達 仁 1
綠 島 1
大 武 1
蘭 嶼 1
屏東縣地區最大震度3級
三地門 3
瑪 家 3
九 如 2
屏東市 2
新 埤 2
鵝鑾鼻 2
春 日 1
獅 子 1
小琉球 1
墾 丁 1
花蓮縣地區最大震度3級
富 里 3
紅 葉 2
玉 里 1
西 林 1
鹽 寮 1
花蓮市 1
西 寶 1
銅 門 1
太魯閣 1
嘉義縣地區最大震度3級
番 路 3
大 埔 2
阿里山 2
義 竹 2
臺南市地區最大震度2級
楠 西 2
善 化 2
永 康 2
佳 里 2
臺南市 2
東 山 1
嘉義市地區最大震度2級
嘉義市 2
雲林縣地區最大震度2級
古 坑 2
斗六市 2
土 庫 2
四 湖 2
南投縣地區最大震度2級
日月潭 2
玉 山 2
信義鄉 1
竹 山 1
名 間 1
魚 池 1
南投市 1
奧萬大 1
埔 里 1
合歡山 1
彰化縣地區最大震度2級
彰化市 2
大 城 1
臺中市地區最大震度2級
烏石坑 2
梨 山 2
霧 峰 1
臺中市 1
大 甲 1
澎湖縣地區最大震度1級
馬公市 1
苗栗縣地區最大震度1級
鯉魚潭 1
三 義 1
宜蘭縣地區最大震度1級
武 塔 1
牛 鬥 1
內 城 1
宜蘭市 1
新竹縣地區最大震度1級
竹北市 1