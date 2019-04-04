快訊／6分鐘連3震！09：56台東規模5.2地震　高雄屏東最大震度4級

記者陳俊宏／台北報導

6分鐘連3震！根據中央氣象局的地震報告，4日上午9時56分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於台東縣海端鄉，地震深度10公里，屬於極淺層地震，高雄市、台東縣最大震度4級；屏東縣、花蓮縣、嘉義縣震度3級；台南市、嘉義市、雲林縣、南投縣、彰化縣、台中市震度2級；澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣震度1級。

▲地震報告。（圖／氣象局）

台東縣海端鄉稍早9時54分、9時50分也各發生規模3.8地震，深度只有5公里，最大震度2級。而台東縣延平鄉3日上午9時52分也發生規模5.6的有感地震，深度10公里，高雄縣、屏東縣、嘉義縣最大震度4級；台東縣、台南市、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、台中市震度3級；彰化縣、澎湖縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市、台北市震度2級；桃園市、新竹市、基隆市震度1級。

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【09：56地震各地震度】

高雄市地區最大震度4級

桃 源 4

甲 仙 3

旗 山 3

楠 梓 2

高雄市 2

臺東縣地區最大震度4級

鹿 野 4

卑 南 3

利 稻 3

臺東市 3

池 上 3

海 端 3

東 河 3

太麻里 2

長 濱 2

達 仁 1

綠 島 1

大 武 1

蘭 嶼 1

屏東縣地區最大震度3級

三地門 3

瑪 家 3

九 如 2

屏東市 2

新 埤 2

鵝鑾鼻 2

春 日 1

獅 子 1

小琉球 1

墾 丁 1

花蓮縣地區最大震度3級

富 里 3

紅 葉 2

玉 里 1

西 林 1

鹽 寮 1

花蓮市 1

西 寶 1

銅 門 1

太魯閣 1

嘉義縣地區最大震度3級

番 路 3

大 埔 2

阿里山 2

義 竹 2

臺南市地區最大震度2級

楠 西 2

善 化 2

永 康 2

佳 里 2

臺南市 2

東 山 1

嘉義市地區最大震度2級

嘉義市 2

雲林縣地區最大震度2級

古 坑 2

斗六市 2

土 庫 2

四 湖 2

南投縣地區最大震度2級

日月潭 2

玉 山 2

信義鄉 1

竹 山 1

名 間 1

魚 池 1

南投市 1

奧萬大 1

埔 里 1

合歡山 1

彰化縣地區最大震度2級

彰化市 2

大 城 1

臺中市地區最大震度2級

烏石坑 2

梨 山 2

霧 峰 1

臺中市 1

大 甲 1

澎湖縣地區最大震度1級

馬公市 1

苗栗縣地區最大震度1級

鯉魚潭 1

三 義 1

宜蘭縣地區最大震度1級

武 塔 1

牛 鬥 1

內 城 1

宜蘭市 1

新竹縣地區最大震度1級

竹北市 1