宜蘭市鬧區警匪追逐！毒駕駛沿路衝撞...見警拔槍才停車

▲宜蘭市區，3日下午發生警匪追逐案，警方追逐拒絕停靠路邊還逃竄並追撞路邊多台機車的白色自小客，最後是警方拔槍，駕駛（上圖左）才乖乖下車受逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市區3日下午發生警匪追逐案，宜蘭警方市區巡邏時，看到一輛白色自小客，在宜蘭市昇平街擋住車道，警方為免影響人車通行，上前示意自小客駕駛將車停靠路邊時，聞到車內飄散出濃濃k他命臭味，立刻喝令駕駛停車，但駕駛竟加速逃逸，在市區沿途蛇行，還撞路邊多台機車，及讓一名老人手腳受輕傷，最後是警方拔槍才讓駕駛停車。

宜蘭警方3日下午16時20分許，機車巡邏行經宜蘭市康樂路時，見一輛白色自小客，擋住車道，警方上前拍駕駛車窗，示意自小客駕駛停靠邊時，聞到車內飄散出濃濃k他命臭味。

遇吸毒者開車上路，警方立刻喝令駕駛停車受檢，但小客車駕駛拒停路邊，還加速逃逸，在宜蘭市區沿途蛇行以規避查稽，逃逸過程中，自小客車還撞路邊多台機，更在昇平街撞到一名老人後往北直行，受波及的老人幸只有手腳擦傷無大礙。

最後警方於昇平街47號前，攔下自小客，並拔槍喝令駕駛潘嫌與乘客謝嫌下車，警方當場於車內查獲K他命2小包（共3公克）及吸食器，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌送辦。

▲警方追逐拒絕停靠路邊受檢，還逃竄並追撞路邊多台機車的白色自小客，最後是警方拔槍（圖左），駕駛潘嫌才乖乖下車受逮。（圖／記者游芳男翻攝）