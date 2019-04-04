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編舞家坦承「每天豎起寒毛過日子」　失眠打造《毛月亮》發光巨獸

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▲▼ 編舞家坦承「每天豎起寒毛過日子」　失眠打造《毛月亮》發光巨獸（圖／雲門提供／李佳曄攝影）
▲《毛月亮》在舞台上打造發光巨獸，試圖「讓科技跟肉體一起說話」。（圖／雲門提供／李佳曄攝影）

記者林育綾／台北報導

雲門2藝術總監、編舞家鄭宗龍新作《毛月亮》，即將於4月13日高雄衛武營率先登場，他坦承創作後期「每天豎起寒毛過日子」，經歷無數個失眠夜晚，每天逼問自己「還有什麼可能性！」而這部舞作的視覺設計，也在舞台上打造LED巨型螢幕，被稱為「會發光的巨獸」，襯映舞者們如山水畫的身體曲線，「讓科技跟肉體一起說話」。

《毛月亮》由國表藝三館共製，台北國家戲劇院票房早已完售，近日加開VIP包廂，而4月13日即將於高雄衛武營首演。舞作的音樂由冰島搖滾天團Sigur Rós 量身打造，該團也特別決定將於4月13日「世界唱片日」發售黑膠唱片，恰好是《毛月亮》的世界首演日，讓鄭宗龍感動直說「沒有比這個更好的首演祝福了！」

▲▼ 編舞家坦承「每天豎起寒毛過日子」　失眠打造《毛月亮》發光巨獸（圖／雲門提供）
▲鄭宗龍認為在首演日恰好發售《毛月亮》黑膠唱片，「沒有比這個更好的首演祝福了！」（圖／雲門提供）

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在舞台視覺設計上，用了139塊LED面板，打造三座巨型螢幕，被曾獲LV藝術首獎的剪紙藝術家吳耿禎稱為「會發光的巨獸」。巨獸漂浮於劇場上空，而舞者身體局部宛如美麗的「肉體山水」，透過螢幕數倍放大，狂野地舞蹈穿梭交纏。鄭宗龍讚嘆，「這樣看身體真美！我們回家也應該要好好欣賞一下自己的膝蓋、鼻子，把它當作山水風景。」

鄭宗龍企圖從《毛月亮》挖掘出潛藏在人們心底深層的野性，創作期間不斷剖心自問「當科技跟肉體一起說話，會發生什麼事？」他舉例，小時候幫父親的拖鞋工廠送貨，父親總是撕下牆上月曆的一角，親手畫出地圖。他總是循著父親的地圖，親眼去認路，透過身體五官感知空間。然而，「現在都不需要這些了⋯⋯」當科技改變了眼睛看世界的方式，那身體的運作方式是否也同時受到改變？科技的發展是否迫使身體必須退位？這些是他企圖透過作品來引發思考的一部分。

▲▼ 編舞家坦承「每天豎起寒毛過日子」　失眠打造《毛月亮》發光巨獸（圖／雲門提供／李佳曄攝影）

▲▼當科技改變了眼睛看世界的方式，身體的運作方式是否也必須改變？（圖／雲門提供／李佳曄攝影）

▲▼ 編舞家坦承「每天豎起寒毛過日子」　失眠打造《毛月亮》發光巨獸（圖／雲門提供／李佳曄攝影）

「發光巨獸」螢幕中的影像，由世界劇場設計大獎得主王奕盛操刀，他刻意放上極致完美的自然景色，戲稱為「人造的美好」，表示當視覺的美麗到達極限，人們會無法辨識它的真假，創造出完美卻不真實的烏托邦。

《毛月亮》將於4月13日在高雄衛武營國家藝術文化中心首演，隨後巡迴於台北國家戲劇院、台中國家歌劇院。

《毛月亮》演出時間
高雄衛武營  4/13（六）-14（日）
台北國家戲劇院4/19（五）-21（日）
台中國家歌劇院4/27（六）-28（日）

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關鍵字：毛月亮,鄭宗龍,雲門,衛武營,編舞家

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