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「台灣工藝之父」壁畫被肢解裂成10塊　修復鑑價竟市值2000萬！

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▲▼「台灣工藝之父」壁畫被肢解裂成10塊　修復鑑價竟市值2000萬！（圖／梁志忠提供）
▲「台灣工藝之父」顏水龍創作的馬賽克壁畫，一度被肢解裂成10塊，修復後鑑價市值高達2000萬！（圖／梁志忠提供）

記者林育綾／台北報導

「台灣工藝之父」顏水龍在幾十年前為一間衛浴公司創作「熱帶魚」馬賽克壁畫，在門市拆遷時慘遭「肢解」斷成10塊，業者捨不得大師作品毀損，請來顏水龍的學生耗費3個月、花了60萬元修復，完成後更大方捐給國立台灣工藝研究發展中心，日前該中心邀請委員梁志忠等人評鑑，鑑價市值竟高達2000萬元！

▲▼「台灣工藝之父」顏水龍創作熱帶魚壁畫被肢解裂成10塊　修復鑑價竟市值2000萬！（圖／梁志忠提供）
▲這幅壁畫是顏水龍在1973年3月完成創作，原位於電光牌衛浴公司台北門市。（圖／梁志忠提供）

這幅「熱帶魚」馬賽克壁畫是顏水龍在1973年時，為電光牌衛浴公司台北門市所創作的作品，不過在該門市拆遷時，壁畫竟被切成4塊，後來又斷裂成10多塊。而電光公司董事長李昭亭也捨不得作品毀損，特別找來大師的學生林俊成、李億勳修復，耗費3個月、花了60萬元才完成。

請繼續往下閱讀...

作品長320公分、寬233公分、高33公分，重約600公斤，修復完成後，據悉業者可能也找不到合適的地方安置，後來決定大方將壁畫捐給「國立台灣工藝研究發展中心」（以下簡稱工藝中心）。

工藝中心特別聘請數名委員來鑑定，包括南投縣文化資產學會理事長梁志忠也是其中一員，梁志忠表示在上週五（3月29日）與數名委員討論鑑定時，依照顏水龍的資歷、作品材數等條件，鑑價該作品市值2000萬元！

▲▼「台灣工藝之父」壁畫被肢解裂成10塊　修復鑑價竟市值2000萬！（圖／梁志忠提供）
▲工藝中心特別聘請數名委員來鑑定，鑑價該作品市值2000萬元。（圖／梁志忠提供）

梁志忠接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，顏水龍在民國43年時，就是南投縣政府推廣工藝發展研究班的班主任，台灣的馬賽克藝術能有今日的成就，都是多虧他的發展，可稱他是「台灣工藝之父」。

對於電光公司願意花費修復顏水龍的作品，還大方的捐贈，梁志忠感動稱讚「這企業很有心」，也認為捐給國立台灣工藝研究發展中心再適合不過，因為顏水龍和該中心的淵源深厚。

▲▼「台灣工藝之父」顏水龍創作馬賽克壁畫被肢解裂成10塊，修復後經由梁志忠委員等人鑑價，竟市值2000萬！（圖／梁志忠提供）
▲梁志忠（右）獲聘為工藝中心鑑定委員，也感動企業願意修復並捐贈大師作品。（圖／梁志忠提供）

▲▼「台灣工藝之父」壁畫被肢解裂成10塊　修復鑑價竟市值2000萬！（圖／梁志忠提供）

▲▼梁志忠解釋馬賽克作品多半由廢棄的碗或磁磚碎片來製作，而顏水龍無疑是推動台灣馬賽克藝術的大師。（圖／梁志忠提供）

▲▼「台灣工藝之父」壁畫被肢解裂成10塊　修復鑑價竟市值2000萬！（圖／梁志忠提供）

目前修復後的「熱帶魚」馬賽克作品收藏於國立臺灣工藝研究發展中心，不過尚未決定何時公開展出作品，他們表示這是工藝中心第一次典藏顏水龍的作品原件，將會請建築師鑑定、規劃合乎規定且完善的空間，讓民眾有機會欣賞大師的創作。

▲▼ 「台灣工藝之父」顏水龍創作熱帶魚馬賽克壁畫被肢解裂成10塊，修復鑑價竟市值2000萬！（熱帶魚鑲嵌壁畫清潔完成照片）（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）
▲目前熱帶魚壁畫清潔完成，收藏於國立台灣工藝研究發展中心。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

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關鍵字：馬賽克,壁畫,馬賽克壁畫,顏水龍,國立臺灣工藝研究發展中心

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