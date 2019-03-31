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穿吊嘎也直接來！衛武營「公共鋼琴」無限齡　路過可自由即興演奏

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▲▼ 衛武營設置「公共鋼琴」技癢快來！無限齡自由入座即興演奏（圖／衛武營提供）
▲衛武營在開放的榕樹廣場設置「公共鋼琴」，只要你技癢，穿著吊嘎也能隨時來場即興演奏！（圖／衛武營提供，以下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄「文化客廳」衛武營藝術中心，在開放的榕樹廣場設置了一台「公共鋼琴」，今（31日）正式啟用！所有到衛武營遊玩的民眾都可自由即興演奏或駐足聆聽，歡迎路過「技癢」的好手們直接入座彈奏，不須登記。設置這公共鋼琴的原因，是由於衛武營帶著「文化平權」的使命，期望讓更多民眾直接接觸音樂，落實藝術走進生活的理念，不限年齡皆可自由使用！

▲▼ 衛武營設置「公共鋼琴」技癢快來！無限齡自由入座即興演奏（圖／衛武營提供）
▲衛武營「公共鋼琴」正式啟用！不限齡、無須登記，但每日有專人巡視鋼琴以維護品質。（圖／衛武營提供）

衛武營「公共鋼琴」啟用活動，吸引眾多民眾聚集圍觀，而衛武營藝術總監簡文彬平時指揮眾家樂手，也特地下場露了一手，在現場一展琴藝彈奏貝多芬作曲的《給愛麗絲》、歌劇《茶花女》中的《飲酒歌》、柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲、《杜蘭朵》名曲《公主徹夜未眠》等，與現場民眾同樂，也博得群眾喝采。

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▲▼ 衛武營設置「公共鋼琴」技癢快來！無限齡自由入座即興演奏（圖／衛武營提供）

▲▼衛武營藝術總監簡文彬也在鋼琴啟用當天下場演出。

▲▼ 衛武營設置「公共鋼琴」技癢快來！無限齡自由入座即興演奏（圖／衛武營提供）

簡文彬表示，「公共鋼琴」在國外公共場合相當常見，如今在這裡設置，讓大小朋友都可來自由使用。他提到「衛武營作為眾人的藝術中心，希望藝術不只是發生在演出廳院裡面、侷限在專業演出者，人人都是觀眾，也可以是演出者。」衛武營既是提供觀賞表演的劇場，更是任何人都可以展現自我的舞台，讓學習鋼琴的民眾來到衛武營，可以用琴聲與人交流和分享。

▲▼ 衛武營設置「公共鋼琴」技癢快來！無限齡自由入座即興演奏（圖／衛武營提供）
▲路過民眾若一時「技癢」，可自由上座彈奏，但也要記得愛惜公物。

衛武營「公共鋼琴」為平台鋼琴，放置於榕樹廣場靠近歌劇院東側入口位置，開放使用時間為每日早上8點至晚上11點，所有人皆可自由使用，不須登記。路過民眾若一時「技癢」，可自由上座彈奏，與周遭眾人分享音樂的美好。不過為確保鋼琴演奏品質，館方將定時每日巡檢鋼琴。

衛武營公共鋼琴
衛武營地址：高雄市鳳山區三多一路1號
公共鋼琴位置：榕樹廣場靠近歌劇院東側入口位置
開放時間：每日早上8點至晚上11點
使用條件：所有人，不須登記。
（為確保鋼琴演奏品質，館方將定時每日巡檢鋼琴）

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關鍵字：衛武營,公共鋼琴,高雄旅遊

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