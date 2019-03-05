衛武營讓台灣與國際接軌　促成雲門舞集與德國舞團深交

▲衛武營促成台灣與國際接軌，一邊是德國萊茵芭蕾舞團，另一邊是雲門舞集舞者，進行雙向的交流工作坊。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／台北報導

在高雄衛武營國家藝術文化中心的促成下，德國「萊茵芭蕾舞團」5日前往台北淡水雲門劇場，與雲門舞集舉辦深入交流，彼此分享交流在音樂、舞蹈上的成果與體會。衛武營儼然成為臺灣與接觸國際藝術接軌的重要平台，該德國舞團舞作《馬勒第七號》上週在衛武營演出後，3月9日、3月10日將於臺中國家歌劇院登場演出。

衛武營國家藝術文化中心於上周舉辦《大師開啟歌劇院》講座，邀請雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民、馬汀．薛雷夫，與衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬，進行了一場開放式的輕鬆對談，彼此分享交流在音樂、舞蹈上的成果與體會。林懷民與馬汀．薛雷夫於講座上相談甚歡，會後雙方積極安排深入交流，因此促成今（5日）的交流工作坊。

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衛武營表示，此次邀請德國萊茵芭蕾舞團來台演出，並積極促成大師講座及實際交流，很榮幸成為讓台灣與國際藝術接軌的重要平台。

由德國萊茵芭蕾舞團、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬指揮的國立臺灣交響樂團攜手演繹現代芭蕾舞作《馬勒第七號》，將於3月9日、3月10日在臺中國家歌劇院登場演出。

▲▼德國「萊茵芭蕾舞團」受邀來台演出現代芭蕾舞《馬勒第七號》。（圖／衛武營）

