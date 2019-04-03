礁溪海邊車輛「破窗大盜」抓到了！掛失竊車牌露餡

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪警分局轄區3月中旬起，陸續發生多起停於海邊的車輛車窗遭人擊破竊取財物案件，警方調閱監視器，鎖定可疑作案車輛，賊星該敗！2日晚9時許，警網在壯圍鄉壯濱路3段執行巡邏勤務時，逮獲開著懸掛失竊車牌自小客的黃嫌，黃嫌落網坦承犯案，3日被警方依竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

▲宜蘭黃姓竊嫌，3月中旬起多次將停於海邊的車輛車窗擊破，竊取車內財物，2日晚黃嫌開著懸掛失竊車牌的自小客（下圖），遭警方盯上被逮並移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，3月中旬起，壯圍鄉、頭城鎮地區，發生數起車窗遭擊破竊取財物案件，受害民眾多為至海邊散步踏浪遊客，警方立即成立「防竊專案」勤務，加強巡邏查緝，並發動民眾組成守望相助，佈建附近商家過濾沿線監視器。

▲▼黃姓竊嫌擊破停於海邊的車輛車窗，並竊取車內財物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2日21時許，警方在壯圍鄉壯濱路3段執行巡邏勤務，發現一輛懸掛失竊車牌的可疑車輛，立即通報線上警網到場圍捕查緝，成功逮捕黃嫌，黃嫌坦承是因無錢花用才犯案。

礁溪警分局呼籲說，民眾遊憩時應將車輛停放於明顯，且有監視器或有民眾看管之場所；又時值清明節連假、綠博活動期間，宜蘭地區觀光旅遊旺季即將到來，再次提醒遊客及民眾，離車時貴重物品不離身，遇有可疑狀況請立即通報警方。