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詹婷怡遭疑被辭職　Kolas連四問「是否被政治口水分心了？」

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▲▼行政院發言人Kolas Yotaka主持院會後記者會。（圖／記者賴于榛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

假新聞風波餘波盪漾，而NCC主委詹婷怡曾稱會在崗位上「戰到最後一刻」，2日卻突然請辭獲准，引發關注。行政院發言人Kolas Yotaka 3日在臉書發文，連提四個問題提醒大眾，觀看媒體報導時，是否被政治口水分心了？

詹婷怡請辭引發爭議，綜合媒體報導，國民黨立委懷疑詹「被請辭」，NCC已被民進黨政府黑手搞得髒兮兮，「獨立中立的機關變成民進黨的附隨組織，好像蘇貞昌的小玩偶一樣！」，必將招致民意反撲。

▲專訪NCC主委詹婷怡▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委詹婷怡請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

Kolas表示，在台灣，人們關注「被辭職」的政治口水，卻未察覺自己是否已經「被分心」？勇敢回到正題吧：「台灣的媒體是否仍嚴守新聞倫理？」「是否仍尊敬新聞自由？」「是否仍追求新聞價值？」還講被辭職？感嘆，「唉呀，讀一下，就知道被分心了。」

Kolas提到作者何清漣的著作《紅色滲透》，內容提到，「中國在全世界（包括美國在內）建立了一個由政府資本控制的大外宣網路」， 一個由多種語文媒體組成的紅色媒體家族，這個龐大紅色媒體家族存在的目的只有一個，為極權中國的全球戰略服務。」

黨政高層透露，詹婷怡早在上週就已經親自對蘇貞昌提出辭呈，內容寫到，她受到「各方因素」壓力，盼能辭掉主委一職、重回業界。蘇貞昌對於「各方因素」相當明白，也因此沒有做出慰留，看到辭呈後以「理解並尊重」同意詹婷怡的辭呈。

黨政高層表示，外界質疑詹婷怡的請辭是因為執政黨壓力，這個說法其實不太公平，畢竟NCC屬於獨立機關，本來就具有不受朝野壓力的獨立地位。他分析，詹婷怡的請辭受到內外極大壓力，首先是自蘇貞昌上任閣揆以來，各部會處理假新聞速度迅速，甚至超越NCC，也讓外界對NCC批評聲量加大，這是外界給予的壓力來源。

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關鍵字：Kolas,行政院,詹婷怡

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