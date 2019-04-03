天線門、彎曲門及AirPower　盤點蘋果15個失敗案例（下）

以下為科技網站cnet盤點，15個蘋果過去的失敗案例：

►天線門、彎曲門及AirPower 盤點蘋果15個失敗案例（上）

iPod Hi-Fi（2006）

為了取代家用的立體揚聲系統，iPod Hi-Fi是一款體積龐大、價格昂貴的揚聲器，但卻缺少AM / FM收音機，還搭配受限的遙控器和不穩定的iPod基座。

作為一款音頻設備，它聽起來不錯，但這款iPod Hi-Fi光成本就要349美元，比其他競爭產品的成本高出50到200美元，此外，它的設計和無法與非Apple音樂播放器一起使用的缺點，都讓潛在買家猶豫不決。

▼iPod Hi-Fi無法與非Apple音樂播放器一起使用，價格又昂貴。（圖／達志影像／美聯社）



G4 Cube（2000）

蘋果電腦對G4 Cube的市場設定，是介於iMac G3與Power Macintosh G4間，雖然G4 Cube設計創新，然而卻有不少人抱怨它的售價過高、且難以與更具擴充性的Power Mac G4分出勝負。此外，它沒有顯示器、沒有外接揚聲器，還有可能破壞Mac外部的裂縫，種種原因致使G4 Cube的銷售量增加緩慢，最終在上市一年之後停產。

二十週年紀念版 Macintosh（1997）

這款二十週年紀念版Mac一體成型的機身設計看起來有點笨重，但它幾乎可以滿足用戶在計算機中所需的一切：LCD顯示螢幕、FM收音機、電視調諧器、CD-ROM驅動器、Bose聲音系統和皮革掌托。但它的敗筆也在價格昂貴，它發佈時價格為7,500美元，看起來不太合適大眾擁有，也沒有賣出多少台，而蘋果公司在一年後將其價格降低了近75％，以1,995美元售價來清理庫存。

Pippin（1996年）

蘋果曾經聯合Bandai在日本及美國推出兼容Mac OS 7.5x操作系統、使用pippinOS的家用「遊戲機」—Pippin@，該機型是用於網上游戲、學習和娛樂的遊戲主機，只有CD、沒有硬碟，用連接電視來觀看。

Pippin本來將要成為一台遊戲機、互聯網整合器、數位機上盒，這是蘋果進入居家的一種方式。然而，Pippin從未吸引買家、軟體開發商或多功能設計硬體製造商的眼光。在其銷售期間，全世界一共只賣出了4萬2千台，導致蘋果和一同聯合開發的Bandai損失了超過65億日元，甚至連Bandai負責此業務的子公司也跟著解散，成為了蘋果當年的黑歷史。

▼Pippin遊戲機在銷售期間，全世界一共只賣出了4萬2千台。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第三方授權兼容機（1995）

對於Mac的第一個十年，蘋果一直拒絕向第三方製造商授權Mac OS。但在1995年，由於其市場佔有率減少，蘋果公司與少數科技公司簽署合約，授權System 7製造和銷售Macintosh，目標是擴大Mac市場。

雖然製造商充滿鬥志和競爭力，但他們主要只是從蘋果公司獲得收益，而不是為蘋果擴大市場。直到賈伯斯於1997年回到蘋果公司時，蘋果又重新控制了它的生態系統。

Copland（1994）

在1990年代中期，最初的Macintosh操作系統開始老化，因此Apple開始著手更換它。代號Copland的項目，為蘋果提供一個可與微軟Windows PC競爭的現代系統。

Copland的設計野心勃勃、範圍廣泛，有傳言稱Copland能夠運行Windows應用程式，幾年來，蘋果也一直致力於將它們整合在一起。然而，Copland的計劃過於理想，蘋果無法向開發人員或Mac用戶發布任何穩定的內容。 1996年夏天，管理層取消了Copland項目，通過更新現有的Mac OS來釋放可用的Copland碎片。

然而，Copland項目的崩潰使蘋果公司的操作系統老化，且沒有明確的路徑。想要更快替換Mac操作系統的方式，是直接買一台而不是重新建造它。直到蘋果公司收購了賈伯斯離開蘋果後成立的公司NeXT Computer，通過收購NeXT，他們獲得了替代的操作系統和下一任首席執行官。

Apple Newton（1993）

這是蘋果首席執行長John Sculley的項目，它點出了手持設備的未來。開創性的個人數位助理、搭載任務管理的應用程式，並可識別螢幕上的手寫內容。但它一開始也被高估，並遭受各種故障干擾，讓PDA不再被視為技術推動的前線，而是一個簡單的笑話。賈伯斯在返回蘋果公司時取消了Newton項目，但將其手寫識別功能概念，重複應用在iPhone、iPad，甚至在MacOS中。

▼Apple Newton可說是史上第一款掌上電腦。（圖／flickr／htomari）

除此之外，蘋果還有更多的蠢事，這些臭名昭彰的問題來自遙遠而不遙遠的過去：

FaceTime錯誤（2019）：蘋果的視訊會議應用程式中的一個小故障，允許呼叫者在收件人回應之前竊聽另一端的對話。

蝴蝶開關鍵盤（2015年）：鍵盤缺陷導致按鍵在2015年至2017年的一些MacBook型號無法正常工作。

Magic Mouse 2充電接口位置（2015）：當要為Magic Mouse 2充電時，用戶需要翻轉無線滑鼠才能為其充電，使其在充電時無法使用。

錯誤的iPhone 4（2010）：在Antennagate之前，iPhone 4也才剛開始起步，蘋果工作人員不小心將原型留在了酒吧，最終落到了Engadget的手中。

Apple USB滑鼠造成重複壓力（1998年）：半透明的曲棍球冰球看起來很棒，特別是當連接到第一個多彩的iMacs時。但它使用起來也很悲慘。

價格過高的Macintosh電視（1993）：蘋果公司首次嘗試踏入電視的成本太高，也因為在設計方面妥協太多而無法成功。

已故和昂貴的Apple Lisa（1983年）：Apple Lisa在蘋果內部和外部都相當具有開創性，但是延遲過久的Apple Lisa價格過高，並且在一年後發貨時被Mac光環壓下。

Apple III（1980年）：本來想要延續Apple II的成功，但Apple III卻成為蘋果的第一次重擊。