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天線門、彎曲門及AirPower　盤點蘋果15個失敗案例（上）

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▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲AirPower並非蘋果第一次摔跤，過去蘋果也曾有不少失敗案例。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

上周，蘋果做了一件相當罕見的事：取消已醞釀一年多的無線充電設備AirPower。該產品是一款可同時為iPhone、Apple Watch及AirPods充電的無線充電設備，不過在經歷了長達18個月的研發及設計後，AirPower沒能等到亮相的那一天。

AirPower的腰斬對蘋果來說並不是一件尋常的事，蘋果過去相當謹慎地維持自家品牌形象，極少事先宣布正在研發中的產品，甚至在發表前極少公開裝置的相關細節。不過在蘋果飛速成長的道路上，AirPower並非蘋果第一次摔跤，以下為科技網站cnet盤點，15個蘋果過去的失敗案例。

AirPower（2019）

蘋果於2017年首次公開AirPower的開發計畫，該設備旨在同時為iPhone、Apple Watch及AirPods充電，但該產品不僅未能在2018年的發表會上發布，更在上周五（29）被蘋果正式宣布取消。

▼在經歷了長達18個月的研發及設計後，蘋果取消了AirPower的計劃。（圖／翻攝自蘋果官網）

Apple iPhone X 發表。（圖／翻攝字官網）

iPhone電池門（2017）

隨著有關舊款iPhone變慢的新聞被爆出，蘋果出面承認有意降低舊款iPhone效能來延長電池續航力。蘋果在未經使用者允許的前提下將設備效能降低的行為觸怒了使用者，為安撫消費者，蘋果推出了低價換電池的服務。據統計，截至2018年底，蘋果共為1100萬部設備更換新電池。

iPhone 6彎曲門（2014）

iPhone 6及iPhone 6 Plus於2014年9月下旬上市後不久，就開始有不少消費者抱怨iPhone 6很容易變形，徒手就能將它折彎，放在褲子的後口袋也很容易將它坐壞，並招致消費者的集體訴訟。

iTunes為推廣U2專輯向使用者發布垃圾郵件（2014）

為推廣搖滾樂團U2的專輯，蘋果將該專輯免費發送給全球5億個iTunes帳號，此舉不僅另使用者感到權益被侵犯，更使那些販賣專輯的商店強烈不滿。部分音樂創作者更出面譴責蘋果部應免費發送專輯。

蘋果地圖（2012）

為取代iPhone預裝的Google Maps，蘋果於2012年推出自家的地圖應用程式，並成為iPhone及iPad的默認地圖應用程式。不幸的是，蘋果地圖出了一系列嚴重問題，包括引領至錯誤方向及圖像扭曲等。蘋果地圖是賈伯斯於2011年逝世後，蘋果執行長庫克的第一次慘敗，庫克也曾為這個不穩定的應用程式而道歉。

▼蘋果於2012年推出自家的地圖應用程式，以取代iPhone預裝的Google Maps。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼蘋果地圖,apple maps。（圖／達志影像／美聯社）

iPhone 4天線門（2010）

iPhone 4有著不鏽鋼邊框的時尚設計，不過2014年6月24日舊在iPhone 4發布後的數小時候，就有美國網友在論壇上指出，iPhone 4引以為傲的天線不銹鋼包機邊設計有著致命的缺陷。當使用者緊握iPhone 4時，會大大降低訊號的強度，當時有數起針對iPhone 4天線門的集體訴訟提交至法院，令一向態度傲慢的蘋果最終也軟了下來，提出30天內全額退款的讓步。

▼iPhone 4引以為傲的天線不銹鋼包機邊設計有著致命的缺陷。(圖／達志影像／美聯社)

東京蘋果迷買到iPhone 4S。(圖／達志影像／美聯社)

iTunes Ping（2010）

iTunes Ping是蘋果推出的一個音樂導向的社群平台，旨在使使用者與其朋友及其喜的音樂家聯繫起來。在發布之前，iTunes Ping曾與臉書合作但隨即又拆夥，不僅缺乏Facebook connect的支援，也無法利用Gmail或其他email聯絡人的方式來找尋朋友，使得iTunes Ping的服務淪為一座孤島，與其他網站幾乎沒有任何連結，介面又相當不人性化。

MobileMe（2008）

MobileMe可說是iCloud的前身，使用者可以每年99美元的價格訂購該服務。MobileMe可以同步使用者的行事曆及聯絡人，同時也提供雲端儲存、尋找我的iPhone、圖片庫，甚至還有一個易於使用的網頁設計工具，名為iWeb。不幸的是，該服務起步就很糟糕，不僅潛在用戶無法註冊，甚至還有訂購卻無法使用的問題，幾年後，蘋果便推出了iCloud完全取代MobileMe。

▼MobileMe可說是iCloud的前身。（圖／取自flickr／Chris Messina

▲▼MobileMe。（圖／取自flickr／Chris Messina）

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關鍵字：蘋果,iPhone,AirPower,iTunes,MobileMe

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