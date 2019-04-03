遲不鬆口選總統讓藍綠「浪費時間」　柯文哲：活該！這就是我要的

▲柯文哲出席言論自由日紀念儀式─「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受媒體專訪，被問到到底會不會參選2020？他表示，「時間到了，有去登記就有選，沒有登記就是沒選」，要大家不要緊張；主持人追問但「其他人很緊張」，柯笑回「活該」、「這就是我要的」，讓他們浪費時間。另外，柯文哲談到訪美行時表示，「他們（美方）給我的評語好像說，這個是有Knowledge的人。」

柯文哲在節目中也談到訪美行的心得，美國那些國務院人士都問你台灣的策略是什麼，「我說是這樣，親美友中，wise and strong」；他強調，他在兩邊當中很愉悅，不同的項目可以跟不同人的合作，選取最有利的套裝組合。

但柯文哲也說，美國當然比較喜歡蔡英文，那中國大陸比較喜歡韓國瑜，這很明顯，「所以我都不是大家的首選，我是大家都可以忍受的那個」；柯說，有時候要選CP值最高的，前總統李登輝說不滿意但可以接受，真實的人生是「不滿意但可以忍受」，就很厲害了，「我是大家都勉強可以接受那個人。」

柯文哲表示，這次去美國就是去了解美國在想什麼，也讓人家知道他的Style是這樣，「他們給我的評語好像說，這個是有Knowledge的人，有Knowledge，全部的人都是這樣評語」；柯笑說，其實後來想起來，他是台灣從政人士裡最晚從政的，「李登輝50歲從政，我是55歲從政」，太早從政，幾年沒有讀書慢慢頭腦就變壞了。