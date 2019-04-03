惡臭！桃園農地遭回填事業廢污泥　怪手司機跳上BMW落跑

▲環保局稽查人員當場查獲怪手和砂石車正在回填疑似事業汙泥。（圖／吳進昌提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區台61線旁休耕農地3日傳出遭人回填事業廢棄汙泥，惡臭氣味連取締人員也聞之欲嘔，環保局表示，稽查人員在現採樣疑似黑色有異味土方化驗，若確定為有害汙泥，依廢棄物清理法最高可罰行為人1000萬元並處以5年以下有期徒刑。

▲▼桃園農地查獲疑似回填事業污泥，其中深色帶有惡臭氣味。（圖／吳進昌提供）

樹林里長吳進昌表示，樹林海岸巡護隊通報在台61線快速道路旁觀音區玉林路二段211巷農地，疑未申請回填有害污泥，於是會同環保局稽查科人員抵現場，果然發現怪手及大卡車正在回填廢土，現場更瀰漫强烈污泥化學刺鼻味，令人聞之作嘔，稽察員人車堵住大卡車及駕駛，可惜怪手司機被一台BMW轎車瞬間偷接走。

環保局稽查科長張書豪表示，稽查人員在現採樣深色帶有異味土方，將進一步化驗是否有害汙泥，並將移請相關主管機關確認地目，釐清追踪後續地主及業者法律責任，若一旦確認為事業汙泥將可依事業廢棄物清理法46條最高可罰行為人1000萬元並處以5年以下有期徒刑。

吳進昌也痛心不肖業者任意將事業汙泥攪拌土方回填農地，這種瞞天過海的行徑實在黑心，將造成農地無法再耕作及污染地下水源。