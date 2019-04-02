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感謝蔡總統！詹婷怡FB發文證實已請辭NCC主委

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▲專訪NCC主委詹婷怡▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委詹婷怡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC主委詹婷怡2日下午在FB發文，證實她已向行政院長蘇貞昌請辭主委一職 。她特別感謝蔡英文總統及NCC同仁，支持推動建設「美麗數位新台灣」的努力。NCC預計明日召開每周例行委員會，目前議程上仍為主委詹婷怡主持，在行政院批准前，這可能是她最後一次主持。

詹婷怡是2016年8月1日起擔任NCC主任委員，是蔡英文總統、前行政院長林全體系下出線，不僅是所謂「英派」人馬，也是首位非學者主委，她父親詹益彰曾任內政部主秘、監察委員、總統府第一局局長等職務，是藍營本土大老。

詹請辭前，除了有來自行政院長蘇貞昌的批判，還有多位民進黨立委要求她下台，甚至還出現等同黑函的NCC內部假名員工到PTT貼文、投書媒體，指她不務正業，無能拖累下屬等等行為。這些種種政治現象，讓NCC員工也忍不住嘆氣政治真的很黑暗。

▲▼NCC主委詹婷怡在FB發文證實已請辭（圖／記者陳世昌翻攝）
▲▼NCC主委詹婷怡2日在FB發文證實已請辭（圖／網友提供）
▲▼NCC主委詹婷怡在FB發文證實已請辭（圖／網友提供）

詹婷怡現年51歲(1968年)，政治大學商學院EMBA科技管理組碩士、英國倫敦大學智慧財產法學碩士、台灣大學法律學系法學組學士畢業。2010-2012製片及監製的電影「父後七日」「龍飛鳳舞」分獲第47與49等屆金馬獎多項提名及獎項 ；同時也擔任中影管顧（股）總經理，協助辦理國發基金投資電影「賽德克巴萊」相關事宜。2013年起擔任資策會科技法律研究所所長，帶領科法所成為政府科技法律重要智庫。2016年8月1日起擔任國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員，任期4年到2020年7月31日止。

▲▼NCC主委詹婷怡辭職事件簿-1（製表／記者陳世昌攝）▲▼NCC主委詹婷怡辭職事件簿-2（製表／記者陳世昌攝）


NCC主委詹婷怡2日在FB發文證實已請辭 全文如下：

「美麗數位新台灣」

感謝蔡英文總統
謝謝國家通訊傳播委員會副主委與委員
及我們全體同仁
還有支持我們持續推動相關工作的朋友們

「美麗數位新台灣」是願景，更是持續一步一腳印的實踐，它同時關係到在資訊科技快速發展的後匯流時代，台灣「民主化的深化」及「數位化的轉型」，端看我們如何面對與應處，並與國際上相同理念與價值認同的國家結盟與合作。

對於這樣的願景與實踐，個人一路以來就是一個拓荒者，不會害怕未知、不會畏怯困難，有不足的地方就改進，有疏漏的地方就補強，並結合所有理念相同之士共同努力。

個人深切了解，在當下的台灣，就如同包括轉型正義在內的各項理念與價值，「民主化的深化」及「數位化的轉型」更是如此，需要我們每個人的意識覺醒及加倍努力，尤其是如何降低對立、有效轉換思維、建立共好的目標、形塑治理效能，方能避免反而被民主制度與數位發展反噬，這需要大智慧。

無論在哪一個地方，個人都會秉持一樣的理念與堅持繼續努力，永遠實實在在地在台灣的土地上奮鬥。

是的，個人已向行政院蘇院長提出辭呈，非常珍惜自2016年8月起的日子，在通訊傳播基本法、國家通訊傳播委員會組織法、及其他各項法規之前提下，戮力執行職務及推動各項職掌工作。施政主軸包括推動基礎建設完善數位寬頻環境、促進匯流發展下的智慧應用與網路服務、健全傳播環境促進視聽新媒體內容發展、匯流法制環境革新、及數位包容及偏鄉與弱勢保障，相信國家通訊傳播委員會全體委員及同仁們必定會持續精進，容有困難與挑戰，也會全力克服！

個人也會在不同的崗位上繼續前行！

非常感謝所有關心的朋友們
讓我們一起繼續為台灣加油！
台灣平安！
民主永續！

婷怡
於 國家通訊傳播委員會
2019。04。02

ET快訊
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關鍵字：NCC,媒體產業,詹婷怡

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